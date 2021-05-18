19 Mayıs'a özel Atatürk'ün sözleri | Fotoğraflı, Atatürk'lü 19 Mayıs mesajları ve şiirleri

Bağımsızlık ateşinin fitillendiği 19 Mayıs’a özel Atatürk'ün sözleri, bu özel günün önemine bir kere daha dikkat çekiyor. Fotoğraflı, Atatürk'lü 19 Mayıs mesajları ve şiirleri de her türlü zorluğa rağmen yılmayan Türk milletinin simgesi haline geliyor.

19 MAYIS'A ÖZEL ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ

Bir gün ulusu sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum.

Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Atatürk

Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.

Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.

Biz her şeyi gençliğe bırakacağız… Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.

Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve koruyacak olan sizlersiniz.

Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik.