19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da törenler düzenlendi.

Antalya'da, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Hacıcaferoğlu, konuşmasında gençlerin, Atatürk'ün eserlerinin temel taşı olduğunu belirterek, "Unutmayınız ki 19 Mayıs ile başlayan ve Cumhuriyet ile devam eden efsanevi Türk destanının teminatı siz gençlersiniz. Sizler milli ve yerli duruşunuzla, bu ülkenin kalkınması ve geleceği için çalışan ve üreten gençlersiniz." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ile çok sayıda vatandaşın katıldığı tören sonunda bazı kurum, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları anıta çelenk bıraktı.

Antalya Spor Salonu çevresinde, kutlamalar kapsamında hazırlanan etkinlik alanında ise çeşitli spor ve sanat gösterileri sunuldu. Plaj voleybolu, tekvando, judo, masa tenisi, dart gibi spor oyunlarının yanı sıra halk oyunları ekiplerinin gösterileri ilgiyle izlendi.