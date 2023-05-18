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  4. 19 Mayıs bankalar açık mı? 19 Mayıs 2023 Cuma bankalar tatil mi, EFT ve havale gönderilir mi? Bankaların çalışma durumu...

19 Mayıs bankalar açık mı? 19 Mayıs 2023 Cuma bankalar tatil mi, EFT ve havale gönderilir mi? Bankaların çalışma durumu...

18.05.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs'ta bankaların açık mı yoksa kapalı mı olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi EFT ve havale işlemi ile ilgili araştırma yapıyor. Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele planlarıyla, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atmıştır. Biz de Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı bu anlamlı gün yarın tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Peki, 19 Mayıs bankalar açık mı? 19 Mayıs 2023 Cuma bankalar tatil mi, EFT ve havale gönderilir mi?

19 Mayıs bankalar açık mı? 19 Mayıs 2023 Cuma bankalar tatil mi, EFT ve havale gönderilir mi? Bankaların çalışma durumu...

19 Mayıs'ta bankaların bankaların açık mı, kapalı mı olduğu konusunda arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Şubelerden 19 Mayıs'ta banka işlemi yapmak isteyenlerin yanı sıra EFT ve havale işlemine ilişkin detaylar da merak konusu oldu. İşte, 19 Mayıs'ta bankalar ile ilgili detaylar...

02

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü bankalar kapalı olacak.

03

19 MAYIS'TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi, bankalarda işlem yapacak olan vatandaşlar 18 Mayıs günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlayacaklar.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise bankalar kapalı olacak.

2023 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili
23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili
21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü

takvim

19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı
15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı
29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet Bayramı

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