19 Mayıs bugün hastane ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hastane ve sağlık ocakları tatil mi? Çalışma saatleri

19 Mayıs'ta sağlık ocaklarının açık mı, kapalı mı olduğu konusunda arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. 19 Mayıs'ta sağlık ocaklarına gidip ilaç yazdırmak ya da muayene olmak isteyenlerin yanı sıra hastanelere ilişkin detaylar da merak konusu oldu. İşte, 19 Mayıs'ta sağlık ocakları ve hastaneler ile ilgili ayrıntılar...

19 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs'ta sağlık ocakları kapalı olacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Bu nedenle sağlık ocakları hizmet vermeyecek.

19 MAYIS'TA HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs'ta hastaneler ve aile hekimleri kapalı olacak. Sadece Acil Servisler hizmet verecek.

2023 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili

23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili

21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı

23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı

15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı

29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet Bayramı

19 MAYIS'TA NE OLDU?

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele planlarıyla, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atmıştır.

Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

19 MAYIS NEDEN GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI OLARAK KUTLANIYOR?

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir.

Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.



