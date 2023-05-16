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19 MAYIS CUMA RESMİ TATİL Mİ, okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kamu kurumları, banka ve üniversiteler açık mı?

15.05.2023 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs tatil mi, sorusu 2023 yılının cuma gününe denk gelmesi sebebiyle gündeme geldi. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurumları, okullar, bankalar, borsa, sağlık ocağı gibi kurumlar kapalı oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl coşkuyla karşılanmaktadır. 19 Mayıs Cuma günü ile hafta sonu tatilini birleştirmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdı. İşte 2023 resmi tatiller ve 19 Mayıs tatiline ilişkin detaylar...

19 MAYIS CUMA RESMİ TATİL Mİ, okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kamu kurumları, banka ve üniversiteler açık mı?

19 Mayıs Cuma gününün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs, her yıl ülkemizde düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Çalışan ve öğrenci vatandaşlar 19 Mayıs'ın tüm gün mü yoksa yarım gün mü tatil olacağına dair detayları internette araştırıyorlar. Peki, 19 Mayıs Cuma yarım gün mü, resmi tatil mi, okullar var mı? 19 Mayıs 2023 tatil mi?

19 MAYIS CUMA RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs bu yıl cuma gününe denk geldi. Bilindiği üzere Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramı ve resmi tatilidir.

19 Mayıs 2023 Cuma

19 MAYIS CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Cuma günü ilkokul, ortaokul, lise ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve kreşler eğitime ara verecek.

meb eğitim öğretim sınıf okul

2023 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili
23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili
21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü

takvim

19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı
15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı
29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet Bayramı


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