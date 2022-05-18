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19 MAYIS ETKİNLİKLERİ! 19 Mayıs etkinlikleri nelerdir? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında hangi konserler olacak?

18.05.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs'ın yaklaşması ile birlikte düzenlenecek olan etkinlikler araştırılmaya başlandı. 19 Mayıs, bu sene İstanbul’da ve yurdun pek çok yerinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Milli Mücadele'nin 103. yıl dönümünde birçok ilde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Festivali düzenleniyor. İşte 19 Mayıs tarihine özel etkinlikler!

19 MAYIS ETKİNLİKLERİ! 19 Mayıs etkinlikleri nelerdir? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında hangi konserler olacak?

19 Mayıs etkinlikleri gündemde yer alıyor. 19 Mayıs, bu yıl İstanbul’da ve yurdun pek çok ilinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Milli Mücadelenin 103. yıl dönümü olmasından dolayı pek çok festival ve etkinlik düzenlenecek. Gençler 19 Mayıs konserleri ile ilgili aramalarını hızlandırdı. Peki, 19 Mayıs etkinliklerine dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

19 MAYIS ETKİNLİKLERİ NELERDİR?

19 Mayıs etkinlikleri, Maltepe Atletizm Pisti şenliklerle açılıyor. Spor kulüpleri ve gençlerin katılacağı açılışta kortej, bando ve renkli spor müsabakaları olacak. Kutlamaların ana buluşma noktası Maltepe Etkinlik Alanı, gün boyunca renkli aktivitelere ev sahipliği yapacak. Deniz Tekin, Nova Norda, Redd, Cartel’den Kabus Kerim, Erci’E ve Batuflex ve Murat Boz konserleri bayram coşkusunu artıracak. Dans, video mapping ve drone gösterilerinin harmanlandığı muhteşem 19 Mayıs Gösterisi ise izleyenleri büyüleyecek. İstanbullular, gün boyu sürecek etkinliklerde; sanal gerçeklik, futbol, dart, dans, snowboard, kaykay parkuru, zumba, playsatation ve mixibike gibi aktivitelerle keyif dolu bir gün geçirecek. Tüm İstanbulluların davetli olduğu bayram şenliklerinde 4 gün boyunca müzik sesleri yankılanmaya devam edecek. İBB, 19 Mayıs neşesi daha da artsın diye 5 milyon İstanbulluya kotasız internet hediye edecek. Toplu ulaşım bayram boyunca ücretsiz. İETT, etkinlik alanlarına ulaşım için ek seferler düzenleyecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, bu sene İstanbul’da özlenen coşkuyla kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin dört bir yanında düzenlenecek programlarla bayram heyecanını artıracak.

19 MAYIS ETKİNLİKLERİ! 19 Mayıs etkinlikleri nelerdir? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında hangi konserler olacak?

19 MAYIS KONSERLERİ NELERDİR?

Maltepe Atletizm Pisti, 19 Mayıs günü açılıyor. Gençlerin kortej yürüyüşü ile başlayacak etkinlikler, bando ekibinin performansı ile devam edecek. Açılışa İBBSK, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Şarık, Sancaktepe ve Momentum spor kulüpleri katılacak.

Açılış programına özel müsabakaların da yapılacağı programda; 400 m, 4×100 m ve 100 metre erkek engelli koşuları yapılacak. Erkeklerde uzun atlama, kadınlarda gülle atma ve özel sporcuların (Down Sendromlu) müsabakaları, izleyicilere heyecan dolu bir gün yaşatacak.

Bayram kutlamalarının diğer buluşma adresi Maltepe Etkinlik Alanında ise birbirinden renkli programlar düzenlendi. Deniz Tekin, Nova Norda, Redd, Cartel’den Kabus Kerim, Erci’E ve Batuflex İstanbullularla buluşuyor. Dans, video mapping ve drone gösterilerinin harmanlandığı özel 19 Mayıs Gösterisi izleyenleri büyüleyecek. Saat 21.30’da başlayacak Murat Boz konserine ise tüm İstanbullulara davetli.

Maltepe etkinlik alanındaki programlar tüm gün sürecek. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul, ziyaretçiler için çeşitli etkinlik alanları oluşturdu. VR bisiklet alanı, (sanal gerçeklikle bisiklet sürme) unutulmaz anlar yaşatacak. Futbol, dart, dans, snowboard, kaykay parkuru, zumba, playsatation, mixibike ve grafitti alanları da İstanbullulara keyif dolu bir gün geçirecek. Maltepe Şehir Parkındaki şenlikler, 22-25 Mayıs tarihleri arasında da devam edecek.

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