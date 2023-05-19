19 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda noterler çalışacak mı?

19 Mayıs'ta kargoların açık olup olmadığı merak edildi. Bilindiği üzere geçtiğimiz senelerde kargo firmaları, resmi tatil süresince hizmet vermemişti. Yurtiçi Kargo, Aras, MNG, Sürat ve PTT kargo 19 Mayıs'ta çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı merak edildi. İşte 19 Mayıs'ta kargolarda son durum...

19 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI ÇALIŞIYOR MU?

Bu sene 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı cuma gününe denk geliyor. Kargo şirketlerinin çalışma saatleri ve durumu diğer kurumlara göre farklılık gösterebilir. Kurumların aldığı karara göre tatil günlerinde il ve ilçelerdeki bazı şubeler kapalı olabilir. Bu durumla ilgili en sağlıklı bilgi, kargo şirketlerinin çağrı merkezi üzerinden alınmalıdır.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Kargo firmaları hafta için genel olarak 08.30 ile 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Cumartesi günü mesai saatleri şubeye göre farlılık gösterirken Pazar günü ise hizmet vermemektedir.

