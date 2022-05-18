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19 MAYIS KARGOLARIN DURUMU! 19 Mayıs Perşembe kargolar açık mı? 19 Mayıs Perşembe PTT çalışıyor mu?

18.05.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs kargolar açık mı sorusu sorulmaya başlandı. Yaklaşan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı ve kargo çalışma saatleri araştırılıyor. PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat ve UPS kargo şubelerinde kargo çalışma/mesai saatleri bayramlara ve resmi günlere göre farklılık gösteriyor. Peki 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? İşte PTT, MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, UPS kargo firmalarının çalışma saatleri…

19 MAYIS KARGOLARIN DURUMU! 19 Mayıs Perşembe kargolar açık mı? 19 Mayıs Perşembe PTT çalışıyor mu?

19 Mayıs tarihinde kargoların çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kargo bekleyenler, 19 Mayıs'ın gelmesi ile kargolarının zamanında gelip gelmeyeceğini araştırıyor. MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo firmalarının çalışma saatlerinin nasıl olacağı merak ediliyor. İşte 19 Mayıs kargoların çalışma durumu...

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kargoların çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Özel kargo şirketlerinin geneli, resmi tatillerde de dağıtıma devam ediyor. Resmi tatillerde PTT kargo firmaları çalışmıyor.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo'nun Cumartesi günleri 08.30 - 17.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 18.00 kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu Cumartesi çalışma saatleri: 08.30 - 17.30 olan MNG kargo pazar günleri kapalıdır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

SÜRAT kargo tarafından Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası dağıtım yapılmaktadır.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS mesai başlangıç saati 09:00'dir. Kapanış saati şubelere göre değişebiliyor. UPS Kargo şirketleri genellikle saat 18:00'de kapanırken, bazıları da 19:00'de kapanmaktadır.

Kargo çalışma saatleri bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor bu sebeple sorularınızı firmaların çağrı merkezlerinden öğrenebilirsiniz.

Aras Kargo: 444 25 52
Yurtiçi Kargo: 444 99 99
MNG Kargo: 0(850) 222 06 06
Sürat Kargo: 0850 202 0 202 kargoları arayarak da gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

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