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19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs tatil mi, kaç gün?

18.05.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs okullar tatil mi? sorusunun yanıtı veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na 1 gün kaldı. Birçok kişi, 19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs tatil mi, kaç gün? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs tatil mi, kaç gün?

19 Mayıs okullar tatil mi? sorusunun yanıtı Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi, 19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs tatil mi, kaç gün? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil oluyor. Yani 19 Mayıs'ta hem okullar hem de birçok kamu, kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. 18 Mayıs Çarşamba günü tatil sayılmıyor. Okullar ve iş yerleri devam ediyor.

20 mayıs'ta okullar tatil mi

20 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs resmi tatili ve 20 Mayıs Cuma gününün birleşip tatile katılıp katılmadığı hakkında resmi bir karar henüz alınmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

18 mayıs yarım gün mü

2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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