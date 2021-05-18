Çalışan vatandaşlar tarafından 19 Mayıs resmi tatil mi? sorusu gündemin en çok aranan başlıkları arasında yer aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda işe gidiliyor mu? sorusuna arama motorları üzerinden yanıt aranıyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, ayrıntılar...

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektörler de 19 Mayıs'ta tatil oluyor. Çalışan özel sektör ise fazla mesai ücreti alıyor.

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs 2021 tarihinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



