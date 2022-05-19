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19 MAYIS'TA ANKARA'DA ULAŞIM! 19 Mayıs'ta EGO ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta Ankara'da ulaşım bedava mı?

19.05.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs'ta Ankara'da ulaşımın ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Ankaralılar ya da Ankara'ya gidecek vatandaşlar toplu taşımanın bedava mı yoksa ücretli mi olacağını sorguluyor. Konu ile ilgili açıklama ‘EGO Genel Müdürlüğü Toplu Taşıma araçlarından geldi. Ankara'nın toplu taşıması EGO hakkında sorulan sorular hız kesmeden devam ediyor. İşte Ankara EGO'ya dair detaylar!

19 MAYIS'TA ANKARA'DA ULAŞIM! 19 Mayıs'ta EGO ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta Ankara'da ulaşım bedava mı?

Ankara’da yaşayan vatandaşlar bugün yani 19 Mayıs'ta otobüslerin ücretsiz olup olmadığını merak ediyorlar. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla toplu taşıma ücret tarifesi ile ilgili açıklama 'EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Peki, 19 Mayıs’ta Ankara’da otobüsler ücretsiz mi? İşte yapılan araştırılan o açıklama...

ANKARA’DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da 19 Mayıs günü toplu taşımanın ücretsiz olmasına dair duyuru EGO tarafından paylaşıldı. ''EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro, ANKARAY ve Teleferik) ile “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”mızın 103. yılı olan 19 Mayıs 2022 Perşembe günü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

19 MAYIS'TA ANKARA'DA ULAŞIM! 19 Mayıs'ta EGO ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta Ankara'da ulaşım bedava mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00’dan başlayarak gece saat 24.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …” kararı gereği vatandaşlarımız, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro ve ANKARAY ile daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak kaydıyla Teleferik) ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir.

342 güzergâhta hizmet vermeye devam eden EGO otobüslerinin hareket saatleri ve güzergâhlarına, EGO CEP’TE mobil uygulamasından ve Kuruluşumuz internet sitesinde (www.ego.gov.tr) bulunan “Şehir İçi Ulaşım/Web Bilgi Sistemi” bölümünden ulaşılabilir.''

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Ankara
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