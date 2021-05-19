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19 mayısta canlı ders var mı? 19 mayısta kreşler anaokulları ortaokul ve liseler açık mı?

19.05.2021 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor. 19 Mayıs'ta uzaktan eğitime devam eden öğrenciler tarafından 19 mayısta canlı ders var mı? sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 19 Mayıs'ta ders yapılacak mı? İşte, ayrıntılar...

19 mayısta canlı ders var mı? 19 mayısta kreşler anaokulları ortaokul ve liseler açık mı?

19 Mayıs'ta canlı ders var mı? sorusu öğrencilerin gündemde en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler 19 Mayıs'ta EBA var mı? 19 mayısta kreşler anaokulları ortaokul ve liseler açık mı? konularını araştırıyor. İşte, ayrıntılar...

19 MAYIS'TA CANLI DERS VAR MI?

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı her yıl 19 Mayıs günü, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da karaya çıktığı saat olan 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Ülkemizde resmi tatil olan 19 Mayıs'ta eğitim öğretime ara veriliyor. Dolayısıyla 19 Mayıs günü canlı ders yapılmayacak.

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