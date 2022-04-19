Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştiriliyor. Bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişin büyük ikramiyesi 55 milyon 720 bin TL olarak açıklandı. 19 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 19 Nisan 2022 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Çekilişe dair merak edilenlere haberimizde yer verdik.

19 NİSAN SALI SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi gerçekleştirilecek.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanan çekilişte büyük ikramiye ise 55 milyon 720 bin TL olarak duyuruldu.

Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

17 NİSAN PAZAR SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Süper Loto'nun 17 Nisan çekilişinde şanslı numaralar:

7 - 11 - 26 - 28 - 40 - 57

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

