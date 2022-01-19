19 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişi nereden sorgulanır?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şans oyunları arasında en çok rağbet görenlerin başında geliyor. Söz konusu her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonuçlarını, haberimize eklediğimiz linkten öğrenebilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama linki...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden öğrenebilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



