19 Şubat elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 19 Şubat 2022 Cumartesi

19 Şubat Cumartesi günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın web sitelerindelerinde yer verdikleri açıklamaya göre arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle bazı ilçelerimizde elektrik kesintisi olacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ hangi ilçe ve noktalarda elektrik kesintisi yaşanacağına ilişkin güncel listeyi paylaştı. 19 Şubat Cumartesi günü için vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 19 Şubat 2022 Cumartesi Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

19 ŞUBAT ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 19 Şubat Cumartesi günü için arıza ve elektrik kesintileri uyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

19 ŞUBAT İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ESENYURT

NO: 11458282

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah GÜNBATIMI, KASIRGA, RÜZGAR, SAMYELİ, SEDEF, ŞELALE sk bölgelerinde 19/02/2022 00:00:00 - 19/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11483316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3055., 3057., HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 19/02/2022 00:30:00 - 19/02/2022 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11483323

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 308., 309., 311., 312., 314., AHMET HAŞİM, EYLÜL, MEHTAP sk bölgelerinde 19/02/2022 09:00:00 - 19/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 11630227

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÜRPINAR YOLU, LİSE, YILDIRAY ÇINAR, ŞAFAK, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 19/02/2022 09:30:00 - 19/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11476499

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1473., 1485. sk bölgelerinde 19/02/2022 09:00:00 - 19/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 11418358

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ADNAN MENDERES, EVLİYA ÇELEBİ, GAZİ YAŞARGİL sk bölgelerinde 19/02/2022 00:01:00 - 19/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11418360

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ADNAN MENDERES, GAZİ YAŞARGİL sk bölgelerinde 19/02/2022 00:01:00 - 19/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 11473341

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 579., 580., 582., 582/1., 582/2., 583., 608., 611., 615., 616., 618., 619., 621., KEMALPAŞA, OSMANBEY sk bölgelerinde 19/02/2022 00:05:00 - 19/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11473343

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 1600., 559., 561., 561/1., ABDİ İPEKÇİ, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 19/02/2022 00:05:00 - 19/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630189

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIRIM BEYAZIT sk/ KARADOLAP mah AYÇİÇEK sk/ PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, ARMUTLU, AĞAÇKAKAN , BİBERİYE , ESKİ EDİRNE ASFALTI, HARMANDALI , KAMERİYE, KARAÇALI , MADEN, MENDERES, MÜŞERREF , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, SEYMEN , TOPRAKÇI , ZİYADE, ÇINGIRAK , İSKENDER sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, PULLU sk/ KARADENİZ mah 1179. sk/ KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk/ ESKİ HABİPLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HANIMELLER sk/ HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2691., 2692., 2693., 2700., 2701., 2702., 2703., 2704., 2705., 2714., 2714/2., 2716., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721., 2722., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, ESKİ EDİRNE ASFALTI, Z-1 sk/ SULTANÇİFTLİĞİ mah 197. sk/ YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇAY, AKÇİN, ALPARSLAN, AMBER, AÇELYA, BADEM, BAHAR, BAYRAM, BİLGE, BİNNUR, CEVHER, CEYLAN, CEZERYE, CÖMERT, DADAŞ, DEFNE, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DOĞANAY, DUYGU, DİLARA, EBABİL, ERGUVAN, EVLİYA, FERAH, FETİH, FEZA, FIRAT, FİGEN, GAZEL, GELİNCİK, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÖLOVA, GÜL, GÜLBAHÇE, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, GÜVERCİN, HİLAL, IHLAMUR, KALE CAMİİ, KAMER, KANDİL, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, KINALI, KIR, KIZILCIK, LALE, LAVANTA, LİMON ÇİÇEĞİ, MANOLYA, MENEKŞE, MESCİT, MEVSİM, MİRAÇ, NADİDE, NAM bölgelerinde 19/02/2022 09:30:00 - 19/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 11698177

İSTANBUL,KAĞITHANE ŞİRİNTEPE MAH. GÜMÜŞHANE CADDESİ bölgelerinde 19/02/2022 09:00:00 - 19/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11342321

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAŞARAN, FIRIN, SİNANPAŞA sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah FIRIN ARKASI sk bölgelerinde 19/02/2022 09:30:00 - 19/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11343316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, BAŞARAN, CAMİ, KANARYA, KAĞITHANE, PAMUK, VATAN, YAYLA, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 19/02/2022 09:30:00 - 19/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11476416

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah KAĞITHANE, SEVİLEN sk/ MERKEZ mah AKEL ÇIKMAZI, BAHTİYAR, CEYLAN, DEREÜSTÜ, DOST, DİLRUBA ÇIKMAZI, ECE, GÜZELYURT, HİMMET, KAĞITHANE, LİMON, UĞUR sk/ ÇAĞLAYAN mah DEVA, KAĞITHANE, LİMON, SEYHAN, YAYLA sk bölgelerinde 19/02/2022 10:00:00 - 19/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11476417

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah GÖRKEM, SANAYİ sk/ YAHYA KEMAL mah AKSU, AKYAYLA, ALTAY, BAKKAL, DURMAZ, GÜLER, MİTHATPAŞA, SANAYİ, SEZEN, YAVUZ sk bölgelerinde 19/02/2022 14:00:00 - 19/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 11604317

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1044., 1051., 1052., AŞIK VEYSEL sk bölgelerinde 19/02/2022 09:00:00 - 19/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

19 ŞUBAT AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

19 ŞUBAT BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

