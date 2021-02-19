19 Şubat'ta doğanların burç özellikleri: 19 Şubat hangi burç? 19 Şubat'ta doğum günü olana ne hediye alınır?

19 Şubat hangi burç? 22 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında kalan herkesin burcu hava grubuna ait Kova burcudur. Sınırsız hayal güçleri olan Kovalar, sezgisel ve akılcı olmalarının yanı sıra oldukça dik kafalılardır. Sezgilerinden dolayı kendilerine ne söyleneceğini önceden anlarlar. Bu yüzden size bir cümleyi bitirmeden konuyu anlayıp çözüm bile sunabilirler. Modern bir görünüme sahip ama fikirlerinde oldukça inatçı olan Kovaların kişisel özellikleri nedir hiç merak ettiniz mi? 19 Şubat’ta doğanlara ne hediye alınır? Peki 19 Şubat’ta doğanların fiziksel özellikleri neler? 19 Şubat’ta doğanların kişisel özellikleri nedir? 19 Şubat’ta doğanlar hangi burçlarla anlaşır? 19 ŞUBAT'TA DOĞAN KİŞİLERİN GRUBU VE ÖZELLİKLERİ Grup: Hava/erkeksi/sabit, Pozitif Şanslı gün: Pazar Karşıt burcu: Aslan Yönetici gezegen: Satürn, Uranüs Rengi: Koyu mavi, gece mavisi, yeşil Metal: Alüminyum Çiçekler: Kardelen Çiçeği Uğurlu taşı: Yeşim Şehirler: Hamburg, Buenos Aires, Salszburg Ağaçlar: Armut, şeftali, ayva Şanslı sayı: 4 KOVA BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 19 Şubat'ta doğan Kova burcunun fiziksel özellikleri; genelde vücutları kilolu olmaz. Saçlarının renkleri açık olur. Orta ve uzun boyları ile koyu renkte olan gözleri en belirgin özelliklerinden birisidir. Kova kadınlarının yüzleri çok güzeldir. Metabolizmaları çok hassastır. Yaşları ilerlese de kendilerine bakmayı bırakmazlar. Kovaların sağlık sorunları oldukça ilginçtir. Kovalarda bir anda ortaya çıkan ve bir anda kaybolan hastalıklar görülebilir. Spor yapmayı ya da hareket etmeyi çok severler, elektriksel enerjilerini sporlar boşaltırlar.

KOVA BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ Kova burcunun kişisel özellikleri ile dikkat çeker. Hemen ayırt edilebilen Kovalar, sevecen ve sıcak kanlıdır. Irk, cinsiyet, dil, din gibi konulara girmeden herkesi sevebilen Kovalar, herkesin eşit haklara sahip olabilmeleri için çalışırlar. Dışarıdan modern görünen Kovalar, aslında sabit fikirli ve inatçıdırlar. Kovalara yakın olmak oldukça zordur. Onlarla çok yakın olduğunuzu düşünseniz de aranızda mesafe olduğunu fark etmeniz geç olmaz. Özgürlüğüne çok düşkün olan Kova burçları bu konuda oldukça titizdir. Özür yaşamayı sevdikleri için aile ortamına çok zor uyum sağlarlar. Kendilerini yeni şeyler araştırarak ve keşfederek avuturlar. KOVA BURCUNUN AŞK HAYATI Kova burcunun aşk hayatı nasıldır merak ediliyor. Duygularını gizli yaşamayı seven Kovalar karşıdaki kişiyi zorlamaya bayılırlar. Hoşlandıkları kişilerin hemen uzaklaştıklarına çok şahit olan Kovaları elde etmek için biraz sabırlı olmak gerekir. Aşktan korkan ve özgürlüğünün elinden gideceğini düşünen Kovalar, karşısındaki kişinin fikir jimnastiği yapabileceği kadar zeki olmasını ister. Manyetik bir güce sahip olan Kovalar, kalabalık ortamlarda bile dikkatleri üstüne çekmeyi başarır. İlişkileri ciddileşen Kovalar, kendilerini istemsiz bir şekilde geriye çeker. Uzun ilişki ve aileden uzak kalmayı tercih eden Kovaların evlilik kararı almaları çok zor olur.

KOVA BURCU ÜNLÜLERİ En çok merak edilen konulardan birisi de kova burcu ünlüleri kimlerdir sorusu oluyor. Özellikle cinsiyetlerine göre araştırmalar yapanlar; ünlü kova burcu kadınları kimlerdir çok araştırılırken, ünlü kova burcu erkekleri kimlerdir sorusu da çok sayıda sorulan sorulardan birisi oluyor. Yabancı kova burcu ünlüleri: Doutzen Kroes,

Shakira, Paris Hilton, Justin Timberlake, Jennifer Aniston, James Dean, Bob Marley, Elijah Wood, Tom Hiddleston, Christian Bale, Robbie Williams, Laura Linney, Minnie Driver, Amy Winehouse, Taylor Lautner, Zhang Ziyi, Chloe Grace Moretz, Ellen DeGeneres, Portia de Rossi, Bonnie Wright, Alicia Keys, Rosamund Pike, Liu Wen Türk kova burcu ünlüleri: Ajda Pekkan, Nazan Öncel , Candan Erçetin, Aysel Gürel, İrem Sak, Belçim Bilgin , Cansu Tosun, Aslıhan Gürbüz, Hande Soral, Tuğba Özay, Türkü Turan,Mazhar Alanson, Engin Günaydın, Cihan Ünal, Metin Üstündağ, Mehmet Ali Erbil, Soner Arıca, Tuncel Kurtiz, İbrahim Çelikkol, Eser Yenenler, Emre Aydın KOVA BURCU HANGİ BURÇLARLA İYİ ANLAŞIR? Oldukça ciddi ve ulaşılmaz görünen Kova burçları, göründüğünün aksine oldukça duygusal ve tutkulu insanlardır. Her burçla kolay kolay anlaşamayan Kova burçları hangi burçlarla çok iyi anlaşır?

KOVA BURCU KADINININ ANLAŞTIĞI BURÇLAR HANGİSİ? Kova burcu kadını hangi burcun erkeği ile iyi anlaşır sorusuna yanıt olarak,

öncelikli olarak eğlenceli ve enerjisiyle bilinen İkizler burcu ile mükemmel anlaşır. Kovalar asla İkizler burcunun yanında sıkılmazlar. Kova kadınını etkileyen bir diğer burç ise güven ve huzur veren Terazi erkeğidir. Eşitlikçi yapısı ve duyarlılığı ile Terazi ile mutlu olabilir. Kova kadını tamamıyla kendisine zıt olan yönetici ruhu ve ciddi tavrı ile bilinen Aslanlarla da mükemmel anlaşır. Bu duruma zıtlığın çekim gücü diyebiliriz. Kova kadınları yengeç, balık ve başak burçlarıyla anlaşmakta zorluk çeker.

Kova kadınları bu burçları ayakları yere sağlam basmayan, güvenilmez burçlar olarak görürler. KOVA BURCU ERKEĞİNİN ANLAŞTIĞI BURÇLAR HANGİSİ? Kova burcu erkeği hangi burcun kadını ile iyi anlaşır sorusuna yanıt olarak, meraklı kişileri seven Kova erkekleri İkizler kadınıyla oldukça güzel ve eğlenceli vakit geçirir. İkizler ve Kovalar yan yanayken oldukça mutlu olurlar. Duyarlı ve ortamda her zaman denge kurmaya çalışan terazi burcu kadınıyla da mükemmel anlaşır. Terazi kadını Kova erkeğini sarar sarmalar ve huzuru verir. Kova erkeğinin anlaştığı bir diğer burç ise aslan burcudur. Aslan kadınıyla zıtlaşarak tanışan Kova erkeklerini bu zıt karakter zamanla çeker ve kendilerini Aslan kadınını düşünürken bulurlar.

Kova erkekleri; başak, yengeç ve balık kadınıyla anlaşamaz ve uyum sağlamakta zorlanırlar.