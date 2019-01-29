19 yaşındaki genç şofbenden hayatını kaybetti

Ordu’nun Ünye ilçesinde banyo yaptığı sırada şofbenden sızan gazdan zehirlenen 19 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında İpekyolu Mahallesi Söğütlüdere Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir otelde gece çalışan Meriç Alabaş, evde kimsenin olmadığı sırada banyoya girdi. Banyo sırasında şofbenden sızan gaz nedeniyle genç yere yığıldı. Eve gelen baba Kemal Alabaş, banyoda çocuğunun yerde olduğunu görmesinin ardından hemen 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan genç hayatını kaybetti.
Gencin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Evin üç çocuğunun en ufağı olduğu öğrenilen Meriç Alabaş’ın 6 ay sonra askere gideceği bildirildi.
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