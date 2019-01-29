HABER

19 yaşındaki genç şofbenden hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 17:55 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde banyo yaptığı sırada şofbenden sızan gazdan zehirlenen 19 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, bugün saat 15.00 sıralarında İpekyolu Mahallesi Söğütlüdere Sokak’ta meydana geldi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde banyo yaptığı sırada şofbenden sızan gazdan zehirlenen 19 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında İpekyolu Mahallesi Söğütlüdere Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir otelde gece çalışan Meriç Alabaş, evde kimsenin olmadığı sırada banyoya girdi. Banyo sırasında şofbenden sızan gaz nedeniyle genç yere yığıldı. Eve gelen baba Kemal Alabaş, banyoda çocuğunun yerde olduğunu görmesinin ardından hemen 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan genç hayatını kaybetti.
Gencin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Evin üç çocuğunun en ufağı olduğu öğrenilen Meriç Alabaş’ın 6 ay sonra askere gideceği bildirildi.

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Kuşadası'nda 'uyuşturucu' şüphelileri serbest kaldıKuşadası'nda 'uyuşturucu' şüphelileri serbest kaldı
Canlı yayına çıkan kişi, kendini ele verdiCanlı yayına çıkan kişi, kendini ele verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.