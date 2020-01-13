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  4. 19 yaşındaki lösemi hastası Buğra için donör aranıyor

19 yaşındaki lösemi hastası Buğra için donör aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 16:05 | Son Güncelleme

Eskişehir Temmuz ayında lösemi teşhisi konulan Buğra Kara (19) için uygun donör aranıyor. Sosyal medyada kampanya başlatan belediye çalışanı baba Murat Kara, Eskişehir’in yanı sıra bir çok ilden destek geldiğini ifade ederken, Buğra ise "Sloganımız '3 tüp kan, 1 can’ destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde şoför olarak çalışan Murat Kara’nın iki çocuğundan biri olan Buğra'ya, 6 ay önce kol ve ayaklarındaki morarma şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Kliniği'nde kalan Buğra Kara için kemoterapi tedavisi başlatıldı. Baba Murat Kara, oğlunun hastalığının ilerlemesi ve ilik nakli ihtiyacı nedeniyle sosyal medya üzerinden kan ile donör kampanyası başlattı. Sosyal medyada kısa sürede ilgi gören kampanyanın ilk gününde Eskişehir Kızılay Kan Merkezi’ne 30 kişi başvurarak, kan örneği verip donör olmak istediğini söyledi.

Oğluna lösemi teşhisi konulduğu andan itibaren mücadeleye başladıklarını anlatan baba Kara, "Geçen Temmuz ayının sonunda oğlumun böbreklerinde ağrı, kolda ve ayakta morarma, halsizlik oldu. Biz de böbrek ağrısı olunca Üroloji servisine gittik. Röntgen, MR çekildi, kan aldılar ve sonunda lösemi olduğu anlaşıldı. Ailemizde bu hastalık hiç olmadı, biz şok olduk. Kolay olmadı bizim için. Oğlum lösemi olduğunu çabuk kabullendi ve beni de rahatlattı. İlaçlar, kemoterapi derken bu zamana kadar geldik" dedi.

‘ESKİŞEHİR DIŞINDAN DA DESTEK GELDİ’

Sosyal medya üzerinden yayılan kampanyada, Eskişehir dışındaki bir çok ilden destek geldiğini kaydeden baba Kara, “İnşallah bu bağışlardan bir sonuç çıkacak. Tepebaşı Belediyesi’nde çalışıyorum, oradan izin alarak başlattığım kampanya sosyal medyada da yayıldı. Bize grup grup gelip kan vereceklerini ilettiler. Hatta Eskişehir’in yanında Ankara, İstanbul, Artvin, Bolu, Samsun’dan telefonlar geldi. Toplu olarak Kızılay Kan Merkezi’ne giderek bağış için kan vereceklerini söylediler. Oğlumun şu andaki tedavi süreci ilik nakline doğru gittiği için biz de dünya taramasından uygun donör çıkmadığı için ilik nakli kampanyası düzenlemeye karar verdik. Bu kadar ilgi olacağını tahmin edemedik. Bizim kampanya başlangıcımız Buğra içindi, yalnız sadece onun için değil, Türkiye’de lösemi hastası varsa, birine yapılan bağışlar uyarsa biz de çok memnun oluruz. Bu konuda çok bilinçlenmemiz gerekiyor. Gelenler üç tüp kan verecek, sonra donör olup olamayacağı belli olacak. Biz de 6 ay öncesine kadar hiç bu konuyu bilmiyorduk. Oğlumun rahatsızlığı geçtiğinde de gönüllü olarak devam edeceğim. Verilen kanlar ve doku örnekleri sadece Buğra için değil, lösemi hastası olan diğer hastalar içinde geçerli. Çünkü hangi hastaya uyarsa, ona donör olabiliyor” diye konuştu.

Yaklaşık 6 aydır hastanede tedavi gördüğünü anlatan Buğra Kara da ilik nakli kararı çıktığını belirterek şunları söyledi:
"Sizlerden donör olmanız ve Kızılay Kan Merkezi’ne giderek kan vermenizi rica ediyorum. Sloganımız '3 tüp kan, 1 can’ destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.

30 KİŞİ BAŞVURDU

Sosyal medyada kampanyadan haberdar olarak Eskişehir Kan Alma Merkezi’ne gelen 30 kişi kan bağışında bulundu. Donör olmak istediğini söyeleyen bağışçılardan Gökçe Güneyoğlu ve Saniye Ezgi Sarıkaya, sadece Buğra için değil, tüm lösemi hastaları için gelip kan verdiklerini ve herkesin kampanyaya destek olmanı gerektiğini söyledi.

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