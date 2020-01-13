19 yaşındaki lösemi hastası Buğra için donör aranıyor

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde şoför olarak çalışan Murat Kara’nın iki çocuğundan biri olan Buğra'ya, 6 ay önce kol ve ayaklarındaki morarma şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Kliniği'nde kalan Buğra Kara için kemoterapi tedavisi başlatıldı. Baba Murat Kara, oğlunun hastalığının ilerlemesi ve ilik nakli ihtiyacı nedeniyle sosyal medya üzerinden kan ile donör kampanyası başlattı. Sosyal medyada kısa sürede ilgi gören kampanyanın ilk gününde Eskişehir Kızılay Kan Merkezi’ne 30 kişi başvurarak, kan örneği verip donör olmak istediğini söyledi.

Oğluna lösemi teşhisi konulduğu andan itibaren mücadeleye başladıklarını anlatan baba Kara, "Geçen Temmuz ayının sonunda oğlumun böbreklerinde ağrı, kolda ve ayakta morarma, halsizlik oldu. Biz de böbrek ağrısı olunca Üroloji servisine gittik. Röntgen, MR çekildi, kan aldılar ve sonunda lösemi olduğu anlaşıldı. Ailemizde bu hastalık hiç olmadı, biz şok olduk. Kolay olmadı bizim için. Oğlum lösemi olduğunu çabuk kabullendi ve beni de rahatlattı. İlaçlar, kemoterapi derken bu zamana kadar geldik" dedi.