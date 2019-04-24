19 yıl önce ilk ‘Ata'nın yolunda 57'nci Alay Yürüyüşü’nü organize eden albay o günü anlattı -2

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- ÇANAKKALE Kara Savaşları'nda yaşamlarını yitiren Anzaklar'ın anısına, torunlarının binlerce kişilik kafileler halinde kente gelerek, dedelerinin hatırasına gösterdikleri saygıdan etkilenen bir grup üniversitelinin 19 yıl önce başlattığı ‘Ata'nın Yolunda 57’nci Alay Yürüyüşü’nü organize eden Emekli Albay Şener Tekbaş, buna öncülük ettiği için gurur duyduğunu söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Avustralya ve Yeni Zelanda'dan binlerce Anzak torunu dedelerini yarın şafak ayini ile yad etmek için Anzak Koyu'nda bugünden itibaren toplanmaya başladı. Anzak torunlarının şafak ayinine başladığı saatlerde, Eceabat'a bağlı Kocadere Köyü'nde gelenekselleşen ‘Ata'nın yolunda, 57'nci Alay Yürüyüşü’ için de hazırlıklar tamamlandı.

O GÜNLERİ ANLATTI

Çanakkale’de 19 yıl önce ‘Ata'nın yolunda, 57'nci Alay Yürüyüşü’nü organize ederek koordine eden Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yıllarca görev yaptıktan sonra kendi isteği ile emekli olan Emekli Topçu Kurmay Kıdemli Albay Şener Tekbaş, gelenekleşen bu etkinliği DHA muhabirine anlattı. Halin Avcılar’da ‘Çanakkale Destanı’ adı verilen 3 aşamadan oluşan projeyi 52 bin öğrenciye hiçbir maddi çıkar olmadan Türk tarihini, kahramanları, ataları, Kurtuluş Savaşı’na katılan şehit ve gazilerin yazdığı destanı anlatan Emekli Kurmay Kıdemli Albay Şener Tekbaş, bu fikrin 2005-2006 yılında Gelibolu Yarımadası’nda 18’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatırken, dönemin 2’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Dursun Bak’ın kendisine yönlendirdiği iki üniversite öğrencisi ile görüşmesi ile ortaya çıktığını söyledi. Emekli Albay Tekbaş, Manisa Celal Bayar ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrenci konseyi başkanlarının Genelkurmay Başkanlığı’na başvurarak, bütün üniversitelerdeki arkadaşlarını Gelibolu’ya getirip 57’nci Alay anısına yürüyüş yapmak istediklerini söylediğini anlatırken şöyle dedi: