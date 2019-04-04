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1919 öğrenciden "Oku İlkadım" koreografisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:17 | Son Güncelleme

Samsun'un İlkadım ilçesinde Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılını kutlamak ve kitap okumaya dikkati çekmek amacıyla 1919 öğrencinin katılımıyla "Oku İlkadım" koreografisi oluşturuldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde 1919 öğrencinin katılımıyla "Oku İlkadım" koreografisi oluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, kitap okuma alışkanlığına dikkati çekmek ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılını kutlamak amacıyla ilk, orta ve lise öğrencilerden oluşan 1919 kişiyle Cumhuriyet Meydanı'nda okuma etkinliği düzenledi.

Yaklaşık bir saat süren etkinliğin ardından öğrenciler, "Oku İlkadım" koreografisi oluşturarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Vatandaşlar da öğrencilerin gösterisini ve etkinliğini ilgiyle izledi.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, okumanın eğitim öğretimin temelini oluşturduğuna işaret etti.

Etkinlikle sadece öğrencilerin ellerine bir kitap alıp okumasını değil, topluma mesaj vermeyi amaçladıklarına aktaran Akmeşe, "Topluma şu mesajı vermek istedik: Dinimizin ilk emri 'oku'dur hem de toplumun nerede olursa olsun okuma alışkanlığı kazanmasını istedik. Okuma alışkanlığı kazanılması için sürekli gündemde kalmasını istediğimiz bu faaliyeti gerçekleştirdik. Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı kapsamında da 1919 öğrencimiz koreografi yaparak bir mesaj daha verdik." ifadelerini kullandı.

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