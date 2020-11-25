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  4. 2,5 metrelik piton Avustralyalı ailenin banyosunu tarumar etti

2,5 metrelik piton Avustralyalı ailenin banyosunu tarumar etti

25.11.2020 17:18 | Son Güncelleme:
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2,5 metrelik piton Avustralyalı ailenin banyosunu tarumar etti

Yılan yakalayıcısı, 2,5 metrelik halı pitonunun gece yarısı bir ailenin evine girip banyonun "altını üstüne getirerek" onları uyandırdığını söyledi.

Facebook'taki Gold Coast Snake Catcher - South East Reptile Relocations hesabı, Avustralya'nın Queensland eyaletinde yer alan banliyö kenti Tallebudgera'daki bir ailenin, evlerindeki sürüngeni uzaklaştırmaları için ekiplerinden biriyle irtibata geçtiğini belirten bir gönderi paylaştı.

Yılan yakalayıcısının paylaştığı görüntülerde banyo zemininde parçalanmış süs eşyaları, dökülmüş kozmetik ürünleri, devrilmiş oda spreyi ve parfüm şişeleri görülüyor.

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Bir görselde de zehirsiz yılanın, gövdesinin yarısı camın dışına sarkarken klozetin üstünde sakince durduğu görülüyor.

Gönderide şu ifadelere yer verildi:

"Tallebudgera'da bir aile, bu gece içeri buyurmakla kalmayıp kaçmaya yönelik başarısız girişimlerde bulunurken banyonun altını üstüne getiren bu halı pitonunun gürültüsüne uyandı."

Aile üyelerinden biri de gönderiye şu yorumu bıraktı:

"Teşekkürler Mitch! Hızır gibi yetiştin! Çok güzel bir yılan ama biraz ürkütücü!"

Avustralya'da ilkbahar kasımla sona erdiği için kış uykusundan uyanıp yemek aramaya çıkan yılanlarla karşılaşma olasılığı artıyor.

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Taronga Hayvanat Bahçesi'nde bakıcılık yapan Emma Bembrick, Australian Geographic dergisinde, yurttaşlara evlerine yılanların girmesini engellemek için önerilerde bulundu.

Bembrick, evlerin yılanlara "daha az çekici" hale gelmesi için inşaat artıkları ve odun yığınlarının ortadan kaldırılması, çim ve çalılıkların kesilmesi, dökülmüş yaprakların temizlenmesi ve evin çevresindeki deliklerin kapatılması gerektiğini belirtti.

Yılan bulduğunuzda yapmanız gerekenlerle ilgiliyse şu tavsiyeyi verdi:

"Yılanı yakalamaya veya öldürmeye asla kalkışmayın. Bu yasadışı ve yılanlar yerel ekosistem için olağanüstü öneme sahip. Yeni arkadaşınızı güvenli ve insani şekilde uzaklaştıracak çok sayıda harika yılan yakalayıcısı var."

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