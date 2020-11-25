2,5 metrelik piton Avustralyalı ailenin banyosunu tarumar etti

Facebook'taki Gold Coast Snake Catcher - South East Reptile Relocations hesabı, Avustralya'nın Queensland eyaletinde yer alan banliyö kenti Tallebudgera'daki bir ailenin, evlerindeki sürüngeni uzaklaştırmaları için ekiplerinden biriyle irtibata geçtiğini belirten bir gönderi paylaştı.

Yılan yakalayıcısının paylaştığı görüntülerde banyo zemininde parçalanmış süs eşyaları, dökülmüş kozmetik ürünleri, devrilmiş oda spreyi ve parfüm şişeleri görülüyor.

Bir görselde de zehirsiz yılanın, gövdesinin yarısı camın dışına sarkarken klozetin üstünde sakince durduğu görülüyor.

Gönderide şu ifadelere yer verildi:

"Tallebudgera'da bir aile, bu gece içeri buyurmakla kalmayıp kaçmaya yönelik başarısız girişimlerde bulunurken banyonun altını üstüne getiren bu halı pitonunun gürültüsüne uyandı."

Aile üyelerinden biri de gönderiye şu yorumu bıraktı:

"Teşekkürler Mitch! Hızır gibi yetiştin! Çok güzel bir yılan ama biraz ürkütücü!"

Avustralya'da ilkbahar kasımla sona erdiği için kış uykusundan uyanıp yemek aramaya çıkan yılanlarla karşılaşma olasılığı artıyor.