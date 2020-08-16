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2 aydır aranıyordu! Ağaca asılı halde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2020 19:23 | Son Güncelleme

Bolu'da, yaklaşık 2 aydır kayıp olan Kenan Toprak (39), ağaca asılı halde ölü bulundu.

2 aydır aranıyordu! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Yapılan ilk incelemede Toprak'ın kendisini montuyla ağaca asarak yaşamına son verdiği saptandı. Akşam saatlerinde Sarıcalar Mahallesi'nin yakınlarında tarlada çalışan bir kişi, ağaçta asılı bir ceset görerek durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, tanınmayacak hale gelen ve iskelete dönen cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

CESEDİ AĞACIN DALLARI KESİLEREK İNDİRİLDİ

Cesedin üzerinde, yaklaşık 2 aydır kayıp olan ve ailesinin her yerde aradığı Kenan Toprak'a ait kimlik bulundu. Toprak'ın cansız bedeni, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından ağacın dalları kesilerek indirildi.

Fabrika işçisi Kenan Toprak'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze aracıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü. Yapılan ilk incelemede Toprak'ın kendisini montuyla ağaca asarak intihar ettiği belirlendi. (DHA)

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