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2 aylık bebeğini öldürmüştü! Cani anne tutuklandı

08.10.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine bir eve giden polis ekipleri, 2 aylık erkek bebeğini bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu. Kan donduran cinayetle ilgili anne Nazlı Şekeroğlu gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadesinde çocukluğundan bu yana psikolojik sorunlar yaşadığını iddia ederek bebeğini başkalarının öldürmesinden çekindiği için öldürmüş olabileceğini ve olay anını tam olarak hatırlamadığını söyleyen Şekeroğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 aylık bebeğini öldürmüştü! Cani anne tutuklandı

Gaziantep’te 2 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Nazlı Şekeroğlu, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 aylık Mustafa bebeği annesi öldürmüş! İtiraf sorguda geldi: Bebeği başkalarının öldürmesinden çekindim2 aylık Mustafa bebeği annesi öldürmüş! İtiraf sorguda geldi: Bebeği başkalarının öldürmesinden çekindim

Olay, dün öğle saatlerine doğru Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana gelmişti. İddiaya göre, baba işteyken evde bulunan anne 27 yaşındaki Nazlı Şekeroğlu ve 2 aylık bebeği Mustafa Şekeroğlu’ndan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde bulunan 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü, anne Nazlı Şekeroğlu’nun ise hafif yaralı olduğunu belirlemişti.

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BEBEĞİNİ BAŞKALARININ ÖLDÜRMESİNDEN ÇEKİNDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan anne Nazlı Şekeroğlu, tamamlanan tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürülmüş ve emniyetteki ifadesinde çocukluğundan bu yana psikolojik sorunlar yaşadığını iddia ederek bebeğini başkalarının öldürmesinden çekindiği için öldürmüş olabileceğini ve olay anını tam olarak hatırlamadığını söylemişti.

Gaziantep'te korkunç olay! 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunduGaziantep'te korkunç olay! 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

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KATİL ZANLISI ANNE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı anne Nazlı Şekeroğlu, öğle saatlerinden sonra adli mercilere sevk edildi. Katil zanlısı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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Gaziantep anne
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