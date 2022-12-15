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2 aylık hamile eşi Rabia'yı öldüren cani eş: Aramıza kayınvalidem girdi, 'Sen nasıl erkeksin?' deyince...

15.12.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayında 2 aylık hamile eşi Rabia Y.'yi öldüren ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan A.Y. ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada söz alan cani eş, ''aramıza kayınvalidem girdi. eşimle de 6 yıldır beraber olmamız ve hiçbir doğum kontrol tedbiri uygulamamamıza rağmen çocuğum olmuyordu. Eşim hamile kalınca kayınvalidem 'Bu çocuk senden değil. Sen nasıl erkeksin? Bırak kızımı' gibi sözler söylüyor, gururumu incitiyordu. Kaç el ateş ettim, eşime denk geldi mi bilmiyor

2 aylık hamile eşi Rabia'yı öldüren cani eş: Aramıza kayınvalidem girdi, 'Sen nasıl erkeksin?' deyince...

Olay, 21 Haziran'da Isparta Hızırbey Mahallesi'nde meydana geldi. A.Y., 2 aylık hamile eşi Rabia Y. ile konuşmak için onun annesinin evine gitti. Burada çıkan kavgada Ayhan Yılmaz, eşine tabanca ile ateş edip, kaçtı. Rabia Y. ile karnındaki bebek hayatını kaybetti. Rabia Y.’nin annesi Ayfer Aydınlı da başını sıyıran kurşunla yaralandı. 15 ve 18 Haziran'da hakkında uzaklaştırma kararları verilen Ayhan Yılmaz ise 1 gün sonra polise teslim olup, tutuklandı.

4 SUÇTAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'tasarlayarak eşini öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'ateşli silah taşıma kanuna muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ayhan Yılmaz, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Rabia Yılmaz'ın annesi Ayfer Aydınlı, babası Hikmet Yıldız, ağabeyi Taner Yıldız, taraf avukatları ve tutuklu sanık Ayhan Yılmaz katıldı. Müvekkillerinin kalabalık karşısında kendisini yeterince ifade edemediğini belirten sanık avukatları, olayın basında yer bulması sonucu davanın seyri ve suçun özendirilmesi hususunu hatırlatıp, kapalı yargılama talep etti. Heyet, bu talebi oybirliği ile reddetti.

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'ARAMIZA KAYINVALİDEM GİRDİ'

Sanık A.Y., ölen eşi Rabia Y. ile 6 yıldır birlikte olduklarını ve Nisan 2022'de evlendiklerini belirterek, "Eşimle birbirimizi seviyorduk. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Onun için tüm akrabalarımla bağımı kopardım. Ancak aramıza kayınvalidem girdi. Bizim huzurumuzu bozdu. Kayınvalidem ve eşim sürekli beni tehdit eder hale geldi. 'Seni öldüreceğiz, ortadan kaldıracağız, senin buradan kimsen yok, seni yaşatmayacağız' diye tehditlerde bulunuyorlardı. Nisan ayının 4'ünde resmi nikah kıydık ama tehditler bir türlü sona ermedi. 13 Mayıs tarihinde eşimin hamile olduğunu öğrendik. Asıl sorunlar bundan sonra başladı. Önceki eşimden çocuğum olmamıştı. Rahmetli eşimle de 6 yıldır beraber olmamız ve hiçbir doğum kontrol tedbiri uygulamamamıza rağmen çocuğum olmuyordu. Eşim hamile kalınca kayınvalidem 'Bu çocuk senden değil. Sen nasıl erkeksin? Bırak kızımı' gibi sözler söylüyor, gururumu incitiyordu. 15 Haziran ve 18 Haziran tarihlerinde hakkımda uzaklaştırma kararı çıkınca eşimin kaldığı eve ve kendi evime yaklaşamıyordum" dedi.

'HEDEF GÖZETMEDEN SAĞA SOLA ATEŞ ETTİM'

Olay günü Rabia Y. ile konuşmak maksadıyla kayınvalidesi komşuda olduğu sırada, balkondan tırmanarak içeri girip beklemeye başladığını anlatan A.Y., "Bir süre bekledikten sonra eşim ile annesi eve geldi. Salon girişinde karşılaştık. Kayınvalidem yine tehditlere ve hakaretlere başladı. Konuşma fırsatı bulamadım. Korkutmak maksadıyla yanımda getirdiğim silahı çekip, hedef gözetmeden sağa sola ateş ettim. Kaç el ateş ettim, eşime denk geldi mi bilmiyorum. Kayınvalidem dışarı kaçınca ben de arkasından koşup, evden çıktım" diye konuştu.

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ANNE: SANIK YALAN SÖYLÜYOR

Rabia Y.'nin annesi Ayfer Aydınlı, kızı ile sanığın bir süredir beraber yaşadıklarını, kendisinin bu beraberliğe karşı çıktığını ancak sanığın ifade ettiği gibi ne bir tehditte bulunduğunu ne de hakaret ettiğini, A.Y.'nin yalan söylediğini belirtti. Mahkeme başkanı, "Kızınızın başkası ile ilişkisi olduğu yönündeki iddialara ne diyeceksiniz" sorusu üzerine, Ayfer Aydınlı, "Kızım A.Y. ile beraber olmadan önce biri ile görüşüyordu. Sonra evlenince bu ilişki bitti" cevabını verdi.

FETÜSE DNA TESTİ YAPILACAK

Sanık avukatlarının talebi sonrası mahkeme heyeti, ölen fetüs ile A.Y.'den örnek alınıp, DNA testi yapılmasına karar verdi. Heyet ayrıca Rabia Y. ile annesine ait dijital materyallerin incelenmesine, tanıkların dinlenmesine ve A.Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Şubat 2023'e erteledi.

Duruşma sonrası adliye çıkışında açıklama yapan davacı vekili Erol Taslak, "Her sanık gibi tahrik unsurlarından yararlanmak amacıyla bir kurgu kurduğunu gördük. Tabii bunu mahkeme heyeti araştıracaktır. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Anne Ayfer Aydınlı da "Allah hiçbir anaya bu acıyı yaşatmasın. Bu adamın en ağır cezayı almasını istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

(DHA)


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