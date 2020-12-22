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2 basit adımda yatak temizleme yöntemi! Bebekler gibi mışıl mışıl uyuyacaksınız

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 22.12.2020 14:04 | Son Güncelleme:
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2 basit adımda yatak temizleme yöntemi! Bebekler gibi mışıl mışıl uyuyacaksınız

Bir yatağı temizlemek kulağa çok fazla iş gibi geliyor. Bu nedenle, yatağı düzgün bir şekilde temizlemek için bunun için zaman ayırmanız gerekecektir. Ancak her gece ortalama 7-8 saat yatağınızda uyuduğunuz için ve özellikle de her gece üzerinde terlediğinizi ve üzerinde ölü deri hücreleri bıraktığınızı düşündüğünüzde buna değeceğini unutmayın. Şimdi size 2 basit adımda yatak temizleme yöntemini söylüyoruz.

Her gece kirli bir yatakta uyumadığınızı bilerek daha iyi bir gece uykusu çekeceksiniz. Yatağınızı üç basit adımda kolayca temizleyebilirsiniz. Bu tavsiyelere uyduğunuzda tertemiz yatağınızda bir bebek gibi uyuyacaksınız!

TOZ AKARLARINI VE TOZU TEMİZLEYİN

Tozla baş etmenin en kolay yolu, elektrikli süpürgenizin üzerine bir döşeme aparatı takmaktır. Mümkün olduğunca fazla tozu emmek için bunu yatağın üst ve yanlarından geçirin. Şiltenin üst tabakasının yüzeyinin altındaki tozu temizlemek için sıkıca bastırın. Ardından dikişlere ve kenarlara girmek için dar bir uç kullanın. Bir giysi buharlayıcınız varsa, toz akarlarını öldürmeye ve uzaklaştırmaya yardımcı olmak için süpürmeye başlamadan önce yatağın üzerinden buharlayıcı uygulayın.

LEKELERİ ÇIKARTIN

Evcil hayvanlar sizinle yatıyorsa veya yatakta yemek yemeyi seviyorsanız, yatağınızda bazı lekeler olma ihtimali vardır. Bunları çıkarmanın en kolay yolu basit bir temizleme numarasıdır. Yatak üzerindeki bu lekeleri çıkarmak için sadece biraz karbonat, bulaşık deterjanı ve hidrojen peroksite ihtiyacınız var. Peroksidin yarısını bir şişeye koyun ve iki yemek kaşığı karbonat ekleyin. Son olarak biraz bulaşık deterjanı ekleyin. Şişeyi sallayın ve karışımı yatağınızı temizlemek için kullanın.

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