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2 bin 200 yıllık antik 'zeytin kenti' gün yüzüne çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 15:07 | Son Güncelleme

Antalya'da 4 yıldır sürdürülen arkeolojik çalışmalar sırasında 2 bin 200 yıllık 'Lyrboton Kome Antik Kenti' gün yüzüne çıkarıldı.

Hamam, kilise ve işliklerle çevrili kent tarihe yeni bir not düşülmesini sağlayarak zetinin Ege Bölgesi'nden önce Akdeniz'de ve Antalya'da var olduğunu gösterdi. İşte tarihi değiştiren o keşif...

2 bin 200 yıllık zeytin kenti

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Antalya'da 2 bin 200 yıllık zeytinyağı üretim köyü 'Lyrboton Kome Antik Kenti' 4 yıl süren çalışmaların sonunda hamamları, kiliseleri ve işlikleri ile gün yüzüne çıkarıldı.
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Arkeopark olarak kent kültürüne kazandırılan antik kentin tanıtımı için bir tören düzenlendi. Törende konuşan Antalya Valisi Münir Karaoğlu, "Dünyada içinde en çok antik şehri, antik tiyatroyu, antik eseri barındıran kentte yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım" dedi.
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Antalya'da, 2 bin 200 yıllık zeytinyağı üretim köyü Lyrboton Kome Antik Kenti, 4 yıl süren çalışmaların ardından hamamları, kiliseleri ve işlikleri ile gün yüzüne çıkarıldı. Kepez Belediyesi, Antalya Müzesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle arkeopark olarak kent kültürüne kazandırılan Lyrboton Kome Antik Kenti'nin tanıtımı amacıyla tören düzenlendi.
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Antalya'nın dünyanın en değerli toprakları üzerinde bulunduğunu söyledi.
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Kentin turizmin yanı sıra tarihi açıdan da çok önemli değerlere sahip olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Dünyada içinde en çok antik şehri, antik tiyatroyu, antik eseri barındıran kentte yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bu tarihi korumak, kollamak, gelecek nesillere aktarmak bizim sorumluluğumuzda." diye konuştu.
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Antik kentte kazıların yapıldığını, restorasyon çalışmalarının başladığını dile getiren Karaloğlu, bölgenin Antalya'nın kent merkezine de yakın olması açısından önem taşıdığını kaydetti.
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de yakın zamana kadar çoğu kimsenin bölgeden haberdar olmadığını ancak yapılan çalışmalarla 2 bin 200 yıllık bir tarihin turizme kazandırıldığını söyledi.
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Gün yüzüne çıkarılan bu değerin gelecek nesillerin emaneti olarak görülmesi gerektiğini dile getiren Türel, "Her köşesinden tarih fışkıran Antalya'mızda, zenginliklerimize bir yenisini daha ekliyoruz.” dedi.
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Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de “Yaklaşık 4 yıldır tarihi mirası ortaya çıkarmak için büyük gayret sarf ettik. Çarşısıyla, tapınaklarıyla, evleriyle, zeytin işlikleriyle bölgeyi gün yüzüne çıkardık. Şimdi ise arkeopark olarak düzenliyoruz" diye konuştu.
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Antik kentte bulunan zeytinyağı işliklerinin, zeytinin Ege Bölgesi'nden önce Akdeniz'de ve Antalya'da var olduğunu gösterdiğini aktaran Tütüncü, "Tarihi kazıdıkça yeni bilgiler öğreniyoruz. Önceden zeytin gıda olarak değil, yakıt elde edilen doğal bitki olarak görülmüş ve çıkarılan yağ, aydınlanmak için kandillerde yakıt olarak kullanılmış." ifadelerini kullandı.
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Antalya zeytin Lyrboton Kome Antik Kenti

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