HABER

2 bin 300 yıllık yapı gün yüzüne çıkarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 14:23 | Son Güncelleme

Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 10 yıl önce başlatılan ve 2 bin 300 yıllık tarihin gün yüzüne çıkarılmaya çalışıldığı Balatlar Yapı Topluluğu kazısı devam ediyor - Kazı çalışmalarında, 5. yüzyılda kilise olarak kullanılan yapının mihrap kısmının ortaya çıkarılması planlanıyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 10 yıl önce başlatılan ve 2 bin 300 yıllık tarihe sahip olduğu vurgulanan Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki kazı çalışmaları sürdürülüyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu başkanlığındaki kazı heyeti tarafından yapılan kazı çalışmalarında, bu yıl alan içinde 5. yüzyılda kilise olarak kullanılan yapının mihrap kısmı gün yüzüne çıkarılıyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yapmış olan yapı kompleksinin tarihi açıdan çok önemli olduğunu söyledi.

Geçen yıl yapılan kazı çalışmalarında zengin Romalılara ait olduğu tahmin edilen döşeme mozaiklerini gün yüzüne çıkardıklarını anlatan Köroğlu, söz konusu mozaiklerin alan içinde koruma altına alındığına işaret etti.

Köroğlu, bu yılki çalışmalarda alan içinde 5. yüzyılda kilise olarak kullanılan yapının mihrap kısmının ortaya çıkarılmasına ağırlık verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Daha önce yaptığımız çalışmalarda yapının hamam bölümüne ulaşmıştık. Aynı alan 18. ve 20. yüzyıllar arasında mezarlık olarak kullanılmış. Biz bu mezarlıklar altında yapının orijinal zeminine ulaşmaya çalışacağız. Onun dışında yeni kamulaştırılan bir alanımız var. Yapının doğu kesiminde. Orada çalışmalarımız başladı. Beşinci yüzyılda kilise olarak kullanılan yapının mihrap bölümünü ortaya çıkaracağız. Umuyoruz ki bu iki alanda da güzel buluntular gelecektir."

Sinop'ta 10 yıl önce başlatılan kazı çalışmalarında bugüne kadar Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda tarihi buluntu gün yüzüne çıkarılmıştı.

Bella Thorne'dan cinsellik itirafıBella Thorne'dan cinsellik itirafı
Muğla Ezginaz için tek yürek olduMuğla Ezginaz için tek yürek oldu
Yıkımı engelleyemeyince evlerini tahliye ettilerYıkımı engelleyemeyince evlerini tahliye ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balatlar Yapı Topluluğu Gülgün Köroğlu sinop

En Çok Okunan Haberler

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Çıplak fotoğraflarını mesaj atıyorlar! İfşa edecek

Çıplak fotoğraflarını mesaj atıyorlar! İfşa edecek

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

Eski belediye başkanını bacağından vurdular

Eski belediye başkanını bacağından vurdular

İstanbul'un göbeğinde dayak vahşeti!

İstanbul'un göbeğinde vahşet!

Mynet'ten Açıklama

Mynet'ten Açıklama

Uyuşturucu ticareti şüphelisi sevgililer tutuklandı

Uyuşturucu ticareti şüphelisi sevgililer tutuklandı

İBB'de iki yeni atama

İBB'de iki yeni atama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.