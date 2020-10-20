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2 bin 500 yıllık antik anfora operasyonla ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 11:49 | Son Güncelleme

İzmir Aliağa’da bir şahsa ait depoda düzenlenen operasyonda, 2 bin 500 yıllık ve paha biçilemez değerde antik anfora ele geçirildi.Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği, internet üzerinden antika değeri olan bir anforanın satışının gerçekleştirileceği şeklinde bilgiler elde etti.

2 bin 500 yıllık antik anfora operasyonla ele geçirildi

İzmir Aliağa’da bir şahsa ait depoda düzenlenen operasyonda, 2 bin 500 yıllık ve paha biçilemez değerde antik anfora ele geçirildi.
Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği, internet üzerinden antika değeri olan bir anforanın satışının gerçekleştirileceği şeklinde bilgiler elde etti. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde, tarihi eserin satışını gerçekleştirecek kişinin kimlik bilgileri elde edilirken, adli makamlardan alınan talimatlar ve arama kararı uyarınca, şüpheliye ait bir depoda arama yapıldı. Arama neticesinde 70-75 cm uzunluğunda, alt kısmında deniz kabuğu parçaları bulunan ve antik değeri olduğu değerlendirilen eser ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak H.G. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Elde edilen eser ile ilgili olarak yapılan bilirkişi incelemesinde, antik anforanın yaklaşık 2 bin 500 yıllık ve paha biçilemez değerde olduğu belirtildi. Yakalanan şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı. Elde edilen tarihi eser İzmir Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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