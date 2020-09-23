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2 bin TL'ye uykusuzluğa son!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2020 13:22 | Son Güncelleme

Bose Sleepbuds II ile uyku sorununa son vermek mümkün olabilir!

2 bin TL'ye uykusuzluğa son!

Bose Sleepbuds II hakkında ya da uyku sorun yaşayanlar için bir haberimiz var. Uykusuzluğu çözecek teknolojiler konusunda araştırma yapıyor veya uykusuzluk çekiyorsanız okumaya başlayın!

BODE SLEEPBUDS II UYKUSUZLUĞU ÇÖZER Mİ?

Ses sistemi, hoparlör ve kulaklık konusunda dünyanın en önemli isimlerinden Bose, uyku sorunu yaşayanlar için hazırladığı Bose Sleepbuds II tanıtıldı.

SLEEPBUDS ÜRÜNLERİ HAKKINDA

Bose‘un geçtiğimiz yıl Kickstarter üzerinden büyük bir başarı elde ettiği ürünü Sleepbuds modeli yenilendi. 250 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkan ilk sürüm, yaşanan pil problemleri nedeniyle satıştan kalkmış ve bu durum birçok kişiyi oldukça üzmüştü. Çünkü ilk sürümün performansı çok beğenilmişti. Şimdi Bose, beğenilen ürünü tekrar kullanıcıya sunmak istiyor. Tabi bu sefer daha önceki sorunları çözmüş ve ürünü geliştirmiş olarak sunuyor. Bose Sleepbuds II ile karşımıza çıkan marka, uyku sorununa çözün sunana teknolojisi ile bu yıl çok konuşulur.

Bose Sleepbuds II

BODE SLEEPBUDS II ÖZELLİKLERİ

İlk sürüm ile benzer olan model halen temel olarak bir kulaklık ancak amacı müzik dinletmek değil. Sleepbuds II tam olarak uyumanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir seçenek.

  • Kulak içi formunda olan ürün, ortamdaki istenmeyen sesleri maskeliyor ve onları daha rahatlatıcı seslerle değiştiriyor.
  • Yeni modelde duruma göre 35 farklı ses içeriğinin olduğu aktarılıyor. Bunun sonucunda daha iyi ve derin bir uykunun önünü aralayan ürün, uygulama (iOS ve Android) temelinde çalışıyor.
  • Kişiler bu uygulamadan istedikleri rahatlatıcı sesi seçebiliyor ve süreci kendileri için özelleştirebiliyor.
  • Sleepbuds II'nin şarjı 10 saat gidiyor. Ancak beraberinde gelen üniteyle kullanımını 30 saat kadar artırabiliyor.
  • Uygulama sayesinde uyanmanız için gereken alarmı duymanızı engellemeyen Bose Sleepbuds II, “komşu gürültüsünü, trafik gürültüsünü ya da eşinizin horlama sesini” rahatlıkla ortadan kaldırabiliyor.
  • IPX4 sertifikası olan yani terden etkilenmeyen özel kulaklık ile kullanılıyor.

BODE SLEEPBUDS II FİYATI

Ürünün satış yerleri öncelikli olarak Amerika ve Kanada şeklinde belirlenmiş. Bose Sleepbuds II fiyatı ise ilk sürüm gibi 250 dolar. 6 Ekim'de Amerika ve Kanada'da raflarda yerini alacak. Daha sonra Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Bose Sleepbuds II Türkiye fiyatı ne derseniz; söz konusu 250 Dolar üzerinden yola çıkarak vergisiz fiyatı 2 bin Tl gibi.


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