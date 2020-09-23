2 bin TL'ye uykusuzluğa son!

Bose Sleepbuds II hakkında ya da uyku sorun yaşayanlar için bir haberimiz var. Uykusuzluğu çözecek teknolojiler konusunda araştırma yapıyor veya uykusuzluk çekiyorsanız okumaya başlayın!
Ses sistemi, hoparlör ve kulaklık konusunda dünyanın en önemli isimlerinden Bose, uyku sorunu yaşayanlar için hazırladığı Bose Sleepbuds II tanıtıldı.
Bose‘un geçtiğimiz yıl Kickstarter üzerinden büyük bir başarı elde ettiği ürünü Sleepbuds modeli yenilendi. 250 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkan ilk sürüm, yaşanan pil problemleri nedeniyle satıştan kalkmış ve bu durum birçok kişiyi oldukça üzmüştü. Çünkü ilk sürümün performansı çok beğenilmişti. Şimdi Bose, beğenilen ürünü tekrar kullanıcıya sunmak istiyor. Tabi bu sefer daha önceki sorunları çözmüş ve ürünü geliştirmiş olarak sunuyor. Bose Sleepbuds II ile karşımıza çıkan marka, uyku sorununa çözün sunana teknolojisi ile bu yıl çok konuşulur.
İlk sürüm ile benzer olan model halen temel olarak bir kulaklık ancak amacı müzik dinletmek değil. Sleepbuds II tam olarak uyumanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir seçenek.
Ürünün satış yerleri öncelikli olarak Amerika ve Kanada şeklinde belirlenmiş. Bose Sleepbuds II fiyatı ise ilk sürüm gibi 250 dolar. 6 Ekim'de Amerika ve Kanada'da raflarda yerini alacak. Daha sonra Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. Bose Sleepbuds II Türkiye fiyatı ne derseniz; söz konusu 250 Dolar üzerinden yola çıkarak vergisiz fiyatı 2 bin Tl gibi.
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