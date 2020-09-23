2 bin TL'ye uykusuzluğa son!

Bose Sleepbuds II hakkında ya da uyku sorun yaşayanlar için bir haberimiz var. Uykusuzluğu çözecek teknolojiler konusunda araştırma yapıyor veya uykusuzluk çekiyorsanız okumaya başlayın!

BODE SLEEPBUDS II UYKUSUZLUĞU ÇÖZER Mİ?

Ses sistemi, hoparlör ve kulaklık konusunda dünyanın en önemli isimlerinden Bose, uyku sorunu yaşayanlar için hazırladığı Bose Sleepbuds II tanıtıldı.

SLEEPBUDS ÜRÜNLERİ HAKKINDA

Bose‘un geçtiğimiz yıl Kickstarter üzerinden büyük bir başarı elde ettiği ürünü Sleepbuds modeli yenilendi. 250 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkan ilk sürüm, yaşanan pil problemleri nedeniyle satıştan kalkmış ve bu durum birçok kişiyi oldukça üzmüştü. Çünkü ilk sürümün performansı çok beğenilmişti. Şimdi Bose, beğenilen ürünü tekrar kullanıcıya sunmak istiyor. Tabi bu sefer daha önceki sorunları çözmüş ve ürünü geliştirmiş olarak sunuyor. Bose Sleepbuds II ile karşımıza çıkan marka, uyku sorununa çözün sunana teknolojisi ile bu yıl çok konuşulur.

BODE SLEEPBUDS II ÖZELLİKLERİ

İlk sürüm ile benzer olan model halen temel olarak bir kulaklık ancak amacı müzik dinletmek değil. Sleepbuds II tam olarak uyumanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir seçenek.