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2 bin yıl önceye ait kafatasından sağlam beyin hücresi bulundu!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.10.2020 11:58 | Son Güncelleme

İtalyan bilimadamları, Napoli'nin doğusunda yaklaşık 2 bin yıl önce Vezüv Yanardağı’nın patlaması sırasında öldüğü ortaya çıkan 25 yaşındaki bir erkeğin kafatasında, sağlam beyin hücrelerini keşfetti.

2 bin yıl önceye ait kafatasından sağlam beyin hücresi bulundu!

İtalyan bilimadamları, Napoli'nin doğusunda şaşırtan bir keşif gerçekleştirdi. Milattan Sonra (M.S) 79 yılında volkanik patlama sırasında küle gömülü bir şehir olan Herculaneum'da yapıldğı kaydedildi. Araştırma ekibi, ahşap bir binada yatakta yüzüstü yatarken bulunan genç adamın kafatasında sağlam beyin hücrelerini keşfettiğini açıkladı.

İtalya’da 2 bin yıl önceye ait kafatasından sağlam beyin hücresi keşfedildi

Araştırmayı yürüten Napoli II. Federico Üniversitesi'nden adli antropolog Pier Paolo Petrone, iskeletin yakınında çalışırken "kafatasının içinden parıldayan cam gibi bir şey" gördüğünü ifade etti. Bu yılın başlarında Petrone ve meslektaşları, bu parlak malzemenin, ölen kişinin yoğun ısı nedeniyle git gide cama dönüşerek, bozulmadan korunan sağlam beyin hücreleri olduğunu ortaya çıkardığını belirtti.


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