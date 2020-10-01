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2 bin yıldır oradaymış! Kayseri'nin yer altı şehri hayran bırakıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2020 10:39 | Son Güncelleme

Kayseri'deki Melikgazi ilçesinde geçtiğimiz yıl keşfedilen 1300 metre uzunluğundaki yer altı şehri turizme kazandırılması amaçlanıyor. 26 giriş noktası bulunan şehrin en kısa zamanda turistlerle buluşturulacağı haberini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tespit edilen geçiş noktaları sayesinde mahalleler arasında ulaşım sağlanabildiğini söyledi.

2 bin yıldır oradaymış! Kayseri'nin yer altı şehri hayran bırakıyor

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve beraberindeki heyet, daha önce sık sık yer altı şehrinin bulunduğu Melikgazi ilçesi Büyükbürüngüz Mahallesi'nde geçen yıl araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonrası, 26 farklı girişi bulunan 1300 metre uzunluğunda olan yer altı şehri keşfedildi. Temizlik ve aydınlatma çalışmalarının başladığı yeraltı şehrinin 2 bin yıllık geçmişi olduğu belirtildi. Tarihi yer altı şehrinin turizme kazandırılması için yakın zamanda çalışmalara başlanacak.

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'ÖNEMLİ BİR KEŞİF'

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükbürüngüz Mahallesi’ni Ağırnas, Turan, Gesi ve birçok mahalleye bağlayan geçitlerin olduğu yer altı şehrini turizme kazandırmak için çalışma yapacaklarını söyleyerek, "Büyükbürüngüz'de bulunan yeraltı şehri önemli bir keşif. En uzun yeraltı şehri niteliğini taşıyor. Buradaki tespit ve çalışmalarım halen devam ediyor. Koramaz Vadisi ile aynı anda ilerliyor, çünkü birbirlerine çok yakın bölgedeler. Tespit ettiğimiz yer altı şehrinden mahalleler arası bir geçiş söz konusu. Talas ilçesine kadar yer altı şehrinin uzandığı şeklinde ifadeler var ama bunun araştırmasını yapıyoruz. Bölgeyi bir bütün olarak düşünüyor, çalışmalarımızı buna göre sürdürüyoruz. En kısa zamanda turizme kazandıracağız" diye konuştu.

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DHA


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