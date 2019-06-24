2 bin yıllık Hz. İsa kaya resmi defineciler tarafından tahrip edildi

Bunlardan birinin içerisinde yer alan Bizans Dönemine ait bir odanın duvarında yer alan Hz. İsa ve Meryem’i simgeleyen resimlerin yer aldığı gözetleme kulesi en dikkat çekicisi. Geçmiş yıllara göre bozulmuş olan resmin defineciler tarafından tahrip edildiği sanılıyor.

Yukarı Görle Mahallesi kayalıklarında bulunan araçla ulaşmanın imkansız olduğu meyilli toprak yapısından 3 metre yüksekliğe sahip bir kaya mezar ya da Bizans dönemine ait gözetleme kulesi olduğu tahmin edilen oda içerisindeki duvarda Hz. İsa ve Meryem’i sembolize eden figürlerin yer aldığı bir resmin de definecilerin saldırısına uğradığı iddia edildi.

Köyün yaşlılarının anlattığına göre duvarda başlarında taç olan bir kadın ve erkek figürü vardı. Aralarında yılan bulunan resim kimilerine göre Hz.İsa ve Meryem’i sembolize ediyordu.

Yaklaşık 20 yıl önce kuleye çıkanlar bile resmin tahrip edilmiş halini gördüklerini ifade ederken aradan geçen zaman zarfında resmin daha da tahrip edildiğini ifade ettiler. Bugün resimde figürler hiçbir şekilde belli olmazken ancak resmin boyaları hala duruyor.