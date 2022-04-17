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'2 çocuk annesi Caroline' Samsunlu erkek çıktı! Dolandırıcının dramı: Tam adamına çattı

17.04.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet üzerinde kendini '2 çocuk annesi Caroline' olarak tanıtan bir kişi dolandırıcılık planı suya düştü. Çünkü dolandırmaya çalıştığı kişi Baki Nakkaş, adli bilişim uzmanıydı. Dolandırıcının kimliğini deşifre eden Nakkaş, hakkında suç duyurusunda bulundu. Nakkaş, dolandırıcıların yöntemlerini açıklayarak vatandaşları uyardı.

'2 çocuk annesi Caroline' Samsunlu erkek çıktı! Dolandırıcının dramı: Tam adamına çattı

İnternette yaşanan dolandırıcılık girişimlerine bir yenisi eklendi. Ancak bu kez dolandırıcının hedefindeki kişi çetin ceviz çıktı. Adli bilişim uzmanı Baki Nakkaş, kendisini yurt dışından arıyor gibi göstererek dolandırıcılık yapmaya çalışan kişinin kimlik bilgilerini tespit etti ve hakkında soruşturma açılmasını sağladı.

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Baki Nakkaş, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Buna göre aynı zamanda öğretim görevlisi olan Nakkaş, bir internet sitesinde ileri düzey donanıma sahip bilgisayarı 95 bin lira karşılığında satışa sundu.

Bir süre sonra WhatsApp üzerinden Nakkaş ile irtibata geçen kişi, kendisini "yurt dışında yaşayan, iki çocuk annesi Caroline" olarak tanıttı.

Bu kişi, ilandaki bilgisayarı Türkiye'deki arkadaşına hediye etmek istediğini, bunun için ne yapması gerektiğini sordu.

Bunun üzerine Nakkaş, banka hesap numarasını paylaşarak bu şekilde para transferi yapabileceğini iletti.

Nakkaş, pazarlık yapmadan bilgisayarı almak istemesi ve İngilizce yazışmalarındaki anlam düşüklüğü nedeniyle şüphelendiği kişinin kendisini dolandırmaya çalıştığını anladı.

DOLANDIRICININ SAMSUN'DAN BİR ERKEK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Nakkaş, banka hesap bilgilerini paylaştıktan sonra dolandırıcının, adına düzenlenen, bilinen uluslararası bir bankaya ait dekontu gönderdiğini söyledi.

Nakkaş, dekontta "uluslararası bankacılık kuralları gereği transfer edilen paranın hesabına aktarılması için 2 bin 500 Türk lirasını karşı tarafın hesabına göndermesi gerektiği" yönünde bir ibarenin yer aldığını belirtti.

Şahsın, bankaların dolandırıcılığı önlemek için uluslararası para transferlerinde alıcının da bir miktar parayı depozito olarak havale yapmasını şart koştuğunu, bunun için ödemeyi Bitcoin olarak da yapabileceğini söylediğini aktaran Nakkaş, şöyle devam etti:

"Böylece bizi dolandırmaya çalıştığından emin olduk. Kripto para hesabımın olmadığını söyleyince ısrarla hesap açmam için bana yardımcı olacağını yazdı. Parayı havale olarak göndermek istediğimi hatta bilgisayarı hediye etmek istediği Türkiye'deki arkadaşının hesap numarasını da gönderebileceğini bildirdim. Bunun üzerine Türkiye’deki bir banka hesabını gönderdi. Biz de bu hesabına para transfer ettiğimizi söyledik. Şahıs paranın gelmediğini söyleyince bankacılık sisteminde bir problemin olabileceğini ileterek varsa başka bir banka hesabını daha göndermesini talep ettik. Amacımız, farklı hesapların aynı kişi adına kayıtlı olup olmadığını teyit etmekti. Bu şekilde şahısla ilgili daha çok bilgiye sahip olacaktık. Şahsın gönderdiği başka bankaya ait hesabın da aynı kişi adına olduğunu belirledik."

Açık kaynak araştırması sonucunda şahsın Türkiye'de bilinen bir ilan sitesi üzerinden koleksiyon değeri olan paraları satışa sunduğunu tespit ettiklerini anlatan Nakkaş, şüphelinin ilan sitesindeki Türkiye koduna ait telefonunu aradığını ama kendisini engellediğini anlattı.

Şahsın deşifre olduğunu anladığı için telefonlarına cevap vermediği belirten Nakkaş, şunları söyledi:

"Bunun üzerine başka bir numaradan bu kişiye ulaşarak satışa sunduğu ürünlerden almak istediğimizi söyledik. Ödeme için de banka hesap numarası istedik. Şahıs gönderdiği hesap numarası ile bizi dolandırmak için daha önce gönderdiği hesap numarasıyla aynıydı. Dolandırıcının bu kişi olduğunu böylece kesinleştirdik. Kendisini iki çocuk annesi ve yurt dışında arıyor gibi göstererek bizi dolandırmaya çalışanın aslında Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde ikamet eden bir erkek şahıs olduğunu belirledik. Yazışma ve tespitlerimiz doğrultusunda şikayette bulunarak şahıs hakkında soruşturma açılmasını sağladık."

"KENDİLERİNİ ZENGİN GİBİ GÖSTERİYORLAR"

Mahkemelerde bilirkişilik yaptığı için benzer dolandırıcılık vakalarıyla çok sık karşılaştığını kaydeden Nakkaş, dolandırıcıların son zamanlarda ilan siteleri üzerinden vatandaşları hedef aldığına dikkati çekti.

Dolandırıcıların kendilerini yurt dışında yaşayan asker, bürokrat ya da şirket yöneticisi olarak tanıtarak güven aşılamaya çalıştıklarını belirten Nakkaş, ayrıca bu kişilerin pazarlık yapmadan ürünü bir an önce satın almak istedikleri izlemini vererek vatandaşları dolandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Kendilerini bu şekilde tanıtan kişilere karşı vatandaşların duyarlı olmasını isteyen Nakkaş, "Dolandırıcılar karşı tarafı etkilemek için zengin olduğu imajı çiziyor. Buna taviz vermemek gerekiyor. Zira hiç kimse bir ürüne hak ettiğinden daha fazlasını vermek istemez. Satış işlemleri sırasında şüphe duyulan bir gelişme olursa hemen kolluk kuvvetlerine bildirim yapılmalıdır." önerisinde bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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