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2 dakikada jilet gibi gömlek ütüleme yöntemi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ütü yapmak, birçok kişi için zahmetli ve yorucudur. Zahmetinin yanı sıra gömlek ütülemek ise bir hayli zordur. Şimdi size birkaç dakika içinde jilet gibi gömlek ütülemenin yollarından bahsedeceğiz, buyursunlar.

2 dakikada jilet gibi gömlek ütüleme yöntemi

Ütü yapmak zordur, gömlek ütülemek daha da zordur sevgili okur. En az bizim kadar siz de ütü işinden bezdiyseniz bu yöntemleri iyi bir şekilde öğrenmelisiniz. Ütü yapmaktan nefret eden herkesi şöyle alalım. İşte karşınızda dakikalar içinde pratik bir şekilde gömlek ütülemenin yolları.

İlk aşamada gömlekleri çok sıcak suda yıkamamaya özen gösterin. Yıkanan gömlekleri buruşuk bir şekilde bekletmeyin ve ıslak haldeyken hemen asın. Ütü yaparken sıcaklığını gömlek etiketi üzerinde yazan dereceye göre ayarlayın. Eğer etiketinde bir şey yazmıyorsa düşük sıcaklıkta ütülemeyi tercih edin.

GÖMLEĞİ SPREY ŞİŞE İLE ISLATIN

Az bir miktar gömleğe nemlilik kazandırmak için sprey şişeye su doldurun ve bir miktar gömleğin üzerine sıkın. Gömleğin bütün düğmelerinin açık olduğundan emin olun.

İlk olarak yakasından ütülemeye başlayın ve yaka kısmını tersten ütüleyin. Ardından çevirip ön yüzünü ve sonrasında katlayıp yaka kısmına son ütüyü yapın.

Sıra geldi omuz kısımlarını ütülemeye. Gömleğin omuzlarını ütü masasının kenarına giydirin ve ütüleyin. Gömleğin kol manşetlerini ise yakada olduğu gibi ilkten ters olarak ardından düz bir şekilde ütüleyin.

Kol çizgilerini doğru bir şekilde belirleme vakti. Gömlek kol kısmında dikiş yerlerini belirleyin ve kat yerini ayarlayın. Kol dikişleri düz çizgi olacak şekilde yerleştirdikten sonra kol kısmını dikkatli bir şekilde ütüleyin. Gömleğin gövde kısmını da ütüledikten sonra jilet gibi kıyafetiniz hazır.


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