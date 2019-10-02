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2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 22:30 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1258. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 16, 17, 31, 33, 34 ve 42 olarak belirlendi. 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 809 bin 653 lira 73 kuruş tutarındaki ikramiye

2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 104 kişi 5 bin 863 lira 25'er kuruş, 4 bilen 5 bin 666 kişi 81 lira 50'er kuruş ve 3 bilen 104 bin 283 kişi ise 11 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

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2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

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