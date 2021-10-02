2 Ekim günlük burç yorumları! Kararlarınız aniden bambaşka bir yöne gidebilir

Gün içinde ilişkilerinizde kontrol etme veya elde etme hırsınız artabilir. Kendi bildiğiniz yolda ısrar edebilir, fikir almaya veya karşınızdakilere kulak vermeye kapalı olabilirsiniz. Doğaya çıkmak, toprakla haşır neşir olmak negatif enerjinizi alabilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Çocuklarla ilişkiler, çocuklara dair konular gün içerisinde ön planda olabilir. Çocuk yanınız, çocukluğunuza dair konular ve deneyimler öne çıkabilir. İçinizden geldiği gibi hareket etmek isteyebilirsiniz.

BOĞA

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde ilişkilerinize dair konularla hisleriniz ve düşünceleriniz değişime uğrayabilir. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinizde doğru dengeler içinde olma zamanı. Duyguları abartmak, abartılı tepkilere gitmek hata olabilir.

İKİZLER

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde sevdiğiniz insanlarla yakın ilişkiler içerisinde olabilirsiniz. Yakınlarınızla bir arada olmak enerjinizi yükseltebilir. Bazı ortamlar ise sizi bunaltabilir ve uzak kalmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Finansal konularda dengeyi korumakla meşgul olabilirsiniz. İlişkilerde veya finansal konularda bir kaygı veya efor içine girebilirsiniz. Sahip olma, kontrol etme ihtiyacınız artabilir.

BAŞAK

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde kadın arkadaşlarınızla, hayatınızdaki kadın figürlerle bir araya gelebilirsiniz. İştahınız ve beslenme düzeniniz her zamanki rutininizin dışında olabilir. Doğaya çıkmak, toprakla haşır neşir olmak negatif enerjinizi alabilir.

TERAZİ

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Kutlama, davet ve organizasyonlara katılabilirsiniz. Gündüz saatlerinde enerjiniz daha pozitif ve iyimserken gece saatlerinde karamsarlığa dikkat edin. Kendinizi dolduruşa getirmeyin.

ASLAN

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde bir arzu ve isteğinize ulaşabilirsiniz. İlişkilerinizdeki stresli bir durumu çözüme götürebilir ve rahatlayabilirsiniz. Fikir danışma, yardım alma ve yardım etme durumları öne çıkabilir.

AKREP

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde kadınlarla, akrabalarla ilişkileriniz öne çıkabilir. Dişil enerjiniz güçlenebilir. İltifatlar alabilir, güzellik ve estetik konularla meşgul olabilirsiniz. Auranız güçleniyor. İsteklerinizi kendinize çekebilirsiniz.

YAY

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatlerinde keyifli görüşmeler yapabilir ve görüşeceğiniz insanlarla enerjinizin yükseldiğini hissedebilirsiniz. Eski, güzel duyguları tekrar hissedebilir veya kaybettiğiniz bir heyecanı tekrar yakalayabilirsiniz.

OĞLAK

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde ilişkilerinizde kontrol etme veya elde etme hırsınız artabilir. Kendi bildiğiniz yolda ısrar edebilir, fikir almaya veya karşınızdakilere kulak vermeye kapalı olabilirsiniz. Fakat kendi istekleriniz ile karşıdakinin beklentileri arasında denge kurma zamanı.

KOVA

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Yakın ilişkileriniz, partnerlik ve dostluk ilişkileri gün boyu ön planda olacaktır. Aklınızdan geçen durumlar önünüze gelebilir. Eski dostlar ve eski partnerlerden bir mesaj veya telefon alabilirsiniz.

BALIK

Bugün Ay Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatleri boyunca enerjinizin yükseldiğini hissedebilir, elinizi attığınız işlerde başarı elde edebilirsiniz. Gün içerisinde güne dair planlarınız değişebilir. Fikir ve kararlarınız da aniden bambaşka bir yöne gidebilir.



