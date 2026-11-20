2026'nın sona ermesine sayılı haftalar kaldı. Yılın başında yapılan planlar herkes için beklendiği gibi ilerlemedi. Bazıları yakın çevresindeki insanlarla yollarını ayırırken bazıları ise iş hayatında gösterdiği çabanın karşılığını almakta zorlandı.

Ancak yılın son dönemine ilişkin yayımlanan doğum ayı yorumlarında şubat, ağustos ve kasım aylarında doğanlar için olumlu gelişmelerin yaşanabileceği öne sürüldü. Bu ayların kapsadığı burçlar dikkate alındığında Kova, Balık, Aslan, Başak, Akrep ve Yay öne çıkıyor.

İşte 2026'nın son haftalarında hayatlarında yeni bir sayfa açabilecekleri yorumlanan 6 burç.

KOVA BURCU: GERÇEK DOSTLUKLAR ÖNE ÇIKIYOR

20 Ocak – 18 Şubat

Kova burçları için 2026, özellikle arkadaşlık ilişkilerini sorguladıkları bir yıl olmuş olabilir. Çevrelerindeki bazı insanlarla aralarına mesafe koymak zorunda kalmış, kendilerini yeterince anlaşılmış hissetmedikleri ilişkiler nedeniyle hayal kırıklığı yaşamış olabilirler. Ancak yılın son döneminde sosyal hayatlarında yeni bir hareketlilik başlayabileceği yorumlanıyor.

Yeni arkadaşlıklar, beklenmedik davetler ve ortak ilgi alanlarına sahip insanlarla kurulacak bağlar, Kova burçlarının kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayabilir. Bu dönemde en büyük kazanımları, başkaları tarafından kabul görmek için kendilerini değiştirmek zorunda olmadıklarını fark etmeleri olabilir.

BALIK BURCU: YALNIZLIK HİSSİ GERİDE KALABİLİR

19 Şubat – 20 Mart

Balık burçları, 2026 boyunca bazı ilişkilerde bekledikleri duygusal yakınlığı bulamamış olabilir. Özellikle kendilerini yalnız hissettikleri veya yeterince anlaşılmadıklarını düşündükleri dönemler, insanlara karşı bakış açılarını değiştirmiş olabilir. Yılın son haftalarında ise bu durumun tersine dönebileceği öne sürülüyor. Samimi bir arkadaşlık, beklenmedik bir tanışma veya uzun süredir görüşmedikleri biriyle yeniden iletişim kurmak, Balık burçlarına iyi gelebilir.

2027'ye girerken çevrelerinde kendilerini gerçekten anlayan insanların bulunması, onlar için yeni dönemin en önemli kazanımlarından biri olabilir.

ASLAN BURCU: EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALABİLİRLER

23 Temmuz – 22 Ağustos

Aslan burçları için 2026, kariyer ve kişisel hedefler açısından yoğun bir yıl olmuş olabilir. Uzun süredir üzerinde çalıştıkları projeler, yerine getirdikleri sorumluluklar ve gösterdikleri çaba, bekledikleri takdiri görmemiş olabilir. Ancak yılın son döneminde iş hayatlarında olumlu gelişmeler yaşanabileceği yorumlanıyor.

Yeni bir fırsat, başarılı bir çalışmanın fark edilmesi veya çevrelerinden gelecek takdir, Aslan burçlarının özgüvenini artırabilir. Özellikle uzun süredir sonuç bekledikleri konularda yaşanabilecek gelişmeler, 2027'ye daha büyük hedeflerle başlamalarını sağlayabilir.

BAŞAK BURCU: BEKLEDİKLERİ TAKDİR GELEBİLİR

23 Ağustos – 22 Eylül

Başak burçları, 2026 boyunca sorumluluklarını yerine getirmek ve hedeflerine ulaşmak için yoğun çaba göstermiş olabilir. Ancak her şeyin planladıkları gibi ilerlememesi, zaman zaman motivasyonlarını kaybetmelerine neden olmuş olabilir.

Yılın son haftalarında ise özellikle çalışma hayatında yeni fırsatlarla karşılaşabilecekleri belirtiliyor. Uzun süredir üzerinde çalıştıkları bir projenin olumlu sonuçlanması, yeni bir görev veya beklenmedik bir takdir, Başak burçlarının kendilerine olan güvenini güçlendirebilir. Bu dönemde geçmişte gösterdikleri çabanın karşılığını görmeleri, yeni yıl için daha cesur kararlar almalarına yardımcı olabilir.

AKREP BURCU: AŞKTA VE DUYGUSAL HAYATTA YENİ DÖNEM

23 Ekim – 21 Kasım

Akrep burçları için 2026, duygusal açıdan zorlayıcı deneyimlerin yaşandığı bir yıl olmuş olabilir. Beklentilerin karşılanmadığı ilişkiler, beklenmedik ayrılıklar veya geçmişte kalan bazı olaylar, uzun süre etkisini sürdürmüş olabilir.

Ancak yılın sonuna doğru duygusal hayatlarında yeni bir sayfa açabilecekleri yorumlanıyor. Yeni biriyle tanışmak, geçmişte yaşanan bir hayal kırıklığını geride bırakmak veya kendilerine daha fazla zaman ayırmak, Akrep burçlarına iyi gelebilir. Bu dönemde en önemli değişim, geçmişte yaşananların gelecekteki mutluluklarını belirlemek zorunda olmadığını fark etmeleri olabilir.

YAY BURCU: HAYATA YENİDEN HEYECANLA BAKABİLİRLER

22 Kasım – 21 Aralık

Yay burçları, 2026 boyunca bazı planlarının bekledikleri gibi ilerlememesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşamış olabilir. Özellikle ilişkilerinde ve kişisel hedeflerinde yaşanan değişiklikler, geleceğe yönelik beklentilerini yeniden değerlendirmelerine neden olmuş olabilir.

Ancak yılın son döneminde daha hareketli ve umutlu bir sürecin başlayabileceği belirtiliyor. Yeni insanlarla tanışmak, uzun süredir erteledikleri planları hayata geçirmek veya geçmişte keyif aldıkları aktivitelere geri dönmek, Yay burçlarının motivasyonunu artırabilir. 2027'ye yaklaşırken yeni deneyimlere daha açık olmaları, kendilerini daha mutlu ve özgür hissetmelerini sağlayabilir.