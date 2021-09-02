2. el araç fiyatları düşecek mi? Onur Yıldız açıkladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle durma noktasına gelen otomotiv sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan galerici Yıldız, dünyada ve Türkiye’de otomotiv üretimlerinin salgın nedeniyle ciddi darbe yediğini vurgulayarak, sıfır araç üretiminin yavaşlaması nedeniyle ikinci el araç sektöründe fiyatların yükseldiğini belirtti.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Satışlar üzerinde pandeminin etkisini anımsatan Yıldız, içinde bulunduğumuz dönemin şartları nedeniyle birçok belirsizliğin söz konusu olduğunu kaydederek, bu belirsizlikteki en büyük sorunun ise koronavirüs salgını olduğunu aktardı.

İkinci el araç fiyatlarının salgının azalmasıyla birlikte tekrardan uygun seviyelere gelebileceğini söyleyen Yıldız, bu yılın sonuna doğru 2022 model yeni otomobillerin de piyasaya sürülmesiyle beraber 2. el araç fiyatlarında kademeli düşüşler yaşanabileceğini iddia etti.

İkinci el araç piyasasında bazı durumların da kalıcı olabileceğinin altını çizen Yıldız, salgının etlisinin azalması hâlinde dahi çok büyük fiyat değişikliği beklenmediğini, fakat yüzde 3-4 bandında hareketlerin yaşanabileceğini belirtti.

Gerileyen kur seviyelerinde markaların, düşen maliyetlerini yeni araç satışlarında fiyat indirimi ya da kredi kampanyası gibi faydalarla müşterilerine sunduğunu anımsatan Yıldız, bu durumun ikinci el otomobil fiyatlarını özellikle model yaşı genç araçlarda doğduran etkilediğini ifade etti.



