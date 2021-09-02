2 Eylül 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Bugün eski ilişkiler ortaya çıkabilir!

Başak burcunun bugün detaycı ve takıntılı yönü ortaya çıkabilecekken Terazi burcunun ise duygusal destek ihtiyacı artabilir. Akrep burcu güven sorgulamasına düşebilir. İşte 1 Eylül Astrolog Merve Rençber’in Oğlak, Yay, Balık, Kova, Başak, Aslan, Akrep, Terazi, İkizler, Yengeç, Koç ve Boğa burcu yorumları…

KOÇ

Bugün ev ve aile konuları ön planda olabilir. Aileniz için maddi manevi fedakarlıklar yapabilirsiniz. Aile üyelerinizle bir araya gelebilir ve geçmişi yad edebilirsiniz. Değer görme, onaylanma ve sevilme ihtiyacınızın arttığı bir gün olabilir.

BOĞA

Bugün günün ilk yarısında daha bireysel hareket edebilir ve kendi hedeflerinizin peşinden gidebilir, kendi bildiğinizi okuma eğiliminde olabilirsiniz. Olayları ve kişileri tek taraflı ele almaya açık olduğunuz bir gün. Sabit fikirlilik ve fanatiklikten uzak durmaya çalışın.

İKİZLER

Bugün plan dışı harcamalarınız olabilir. Bir eşyanızı kaybedebilir veya kaybettiğiniz bir eşyanızı bulabilirsiniz. Gün içinde arzu ettiğiniz maddi manevi isteklerinize daha fazla tutku ve hırsla yaklaşabilirsiniz. Kendi dünyanızda kalma ısrarı gösterebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay sizin burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında görüntünüzle ilgilenebilir ve konfor arayışında olabilirsiniz. İlişkilerinizde güven duygusu ve netlik ihtiyacı ön planda olabilir. Gün içinde daha duygusal ve hassas olabilirsiniz.

ASLAN

Bugün günün ilk yarısında güne dair planlarınız değişebilir. Geçmiş anılarınızı hatırlayabilir, geçmiş deneyimlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Geleceğinize dair merak veya sorgulama içine girebilirsiniz. Arkadaşlık ve dostluk ilişkileriniz güçlenebilir.

BAŞAK

Bugün detaycı ve takıntılı yönünüz öne çıkabilir. Kadınlarla iş birliği içinde olabilir, kadın arkadaşlarınızla destek ve yardımlaşma içine girebilirsiniz. Geleceğiniz için var etmek istediklerinizi belirlemeye çalışabilirsiniz. Bir ikilemi çözmeye çalışabilirsiniz.

TERAZİ

Bugün duygusal destek ihtiyacınız, onaylanma arzunuz artabilir. Sevdiklerinize karşı daha fedakar olabilir, ilişkilerinizde besleyici ve anlayışlı yanınızla daha toparlayıcı olabilirsiniz. Dişil enerjinizin arttığı bir gün olacak. Hediyeler alabilirsiniz.

AKREP

Bugün güven sorgulamasına düşebilir, kendi içinizde hassasiyetlerinizle farklı duygulara kapılabilirsiniz. İyilik ve fedakarlık yapmak, beklentisiz hareket etmek gün içinde bolluk ve bereketi hayatınıza sunabilir. Geleceğe dair merakınız artabilir.

YAY

Bugün gelir ve giderler arasında denge kurmanız gerekebilir. Kontrolsüz ve gereksiz harcamalar yapmaya karşı dikkat edin. İlişkilerinizde ortak çıkarları gözeterek ve orta yolu bulmaya çalışarak hareket etmek pozitif sonuçlar doğurabilir.

OĞLAK

Bugün eski ilişkiler ortaya çıkabilir, ilişkilerinizde eski konuları konuşabilir ve geçmişi yad edebilirsiniz. Nostaljinin arttığı bir gün. Karşınızdaki insanlarla ilgili aşırı düşünme hali enerjinizi düşürebilir.

KOVA

Bugün bireysel ve özgürlükçü tarafınız öne çıkabilir. Kendi yolunuza ve kendi hedeflerinize bakabilirsiniz. Yapılacak işlere koşturabilir ve hayatınıza yenilik katmak adına daha hevesli olabilirsiniz. Beslenmede aşırılıklara kaçmaya karşı dikkat edin.

BALIK

Bugün akışa göre hareket edecek bazı şeyleri kendi haline bırakmak isteyeceksiniz. Dilediğiniz ve istediğiniz bazı durumlar akış ile kendiliğinden karşınıza gelebilir. Karamsarlıkla ve kötümserlikle hareket etmemeye dikkat edin. Finansal şanslar artıyor. Maddi bir destek görebilirsiniz.



