2 haftada kilo verdirip cildi güzelleştiriyor! Genç ve güzel görünmenin sırrı bakın neymiş

Fazla kilolar yalnızca görüntü açısından değil sağlık açısından da sıkıntı oluşturabiliyor. Genç, güzel ve fit görünmeyi isteyenler soluğu kozmetik ürünler ile estetikte arıyor. Oysa Yoğurt, içeriğindeki probiyotikler, protein, kalsiyum ve vitaminler nedeniyle sağlığa son derece yararlı olan bir besindir. Siz de en çok 2 hafta uygulayabileceğiniz kürler ile daha genç ve fit görünebilirsiniz.

Yoğurt, içerdiği protein ve lif sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlar.

Fakat yoğurtlu kürler, hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar için uygun değildir.

İşte genç ve güzel görünmek isteyen kadınların uyguladıkları en popüler yoğurtlu zayıflama kürleri:

LİMONLU YOĞURT KÜRÜ:

1 kase yoğurda yarım limonun suyunu ekleyip karıştırın. Karışımı günde 2 kez, kahvaltıdan yarım saat önce ve gece uyumadan önce tüketin.

ZERDEÇALLI YOĞURT KÜRÜ:

1 kase yoğurda 1 çay kaşığı zerdeçal tozu ekleyip karıştırın. Karışımı günde 2 kez, kahvaltıdan yarım saat önce ve gece uyumadan önce tüketin.

PUL BİBERLİ YOĞURT KÜRÜ:

1 kase yoğurda 1 çay kaşığı pul biber ekleyip karıştırın. Karışımı günde 2 kez, kahvaltıdan yarım saat önce ve gece uyumadan önce tüketin.

ZENCEFİLLİ YOĞURT KÜRÜ:

1 kase yoğurda 1 çay kaşığı zencefil tozu ekleyip karıştırın. Karışımı günde 2 kez, kahvaltıdan yarım saat önce ve gece uyumadan önce tüketin.

