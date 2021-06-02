2 Haziran günlük burç yorumları | Dikkat! İlişkilerde dengeyi sağlamak zor olabilir!

YENGEÇ BURCU YORUMU Bugün bazı planlarınızda erteleme ve değişiklik olabilir. Eğitim ve sınavlarla ilgili gündemler öne çıkabilir. Teknolojik aletler ve sosyal medya hesaplarınızda karışıklık, sorun ve arıza ortaya çıkabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU Bugün gün içindeki planlarınızda, zihninizde ve tavırlarınızda karmaşa, karışıklık ve sık değişim söz konusu olabilir. Merkür retrosunun etkilerini daha yoğun hissedebilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU Bugün günün ilk yarısında aceleci veya sabırsız olabilirsiniz. Görev ve sorumluluklar stres yaratabilir. Finansal konularda beklenmedik şanslar yakalayabilirsiniz.

KOÇ BURCU YORUMU Bugün sabah saatlerinde gördüğünüz rüyalar işaretçi veya haberci olabilir. Günün ilk yarısında planlarınızı değiştiren bir haber alabilirsiniz. Öğleden sonra rahatlama isteğiniz artabilir.

2 Haziran günü Ay tüm gün Balık burcunda ilerliyor. Ay son dördün fazında ilerlerken, kafanıza takılan bazı konularda yeniden düşünmek isteyebilirsiniz. Koç burcu bugün güne mutsuz başlayabilir. Sabah saatlerinde ilişkilerde dengeyi sağlamak zorlaşabilir. Dikkatli olunmalı.

YAY BURCU YORUMU Bugün duygusal veya zihinsel bir karmaşa yaşayabilirsiniz. İkilem içinde kaldığınızı hissedebilirsiniz. İlişkilerle ilgili bazı konulara dair daha umursamaz yaklaşabilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU Bugün sezgileriniz güçlenebilir ve gün içindeki konularınızda çoğunlukla sezgilerinizle hareket etme eğiliminde olabilirsiniz. Sınavlar, eğitim ve hayatınız içerisindeki sorumluluklarınız ön planda olabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU Bugün iyi hissetme, güzel görünme, sağlıklı olma ve konfor arzusu ön planda olabilir. Gün içinde sizi iyi hissettiren kıyafetler giyin. Beslenmede aşırılıklara gitmemeye çalışın. Kilo olarak geri dönebilir.

BAŞAK BURCU YORUMU Bugün harcamalar yapabilir ve paranızı yönetmekle ilgilenebilirsiniz. Yasal gündemlerde ilerleyiş ve seyir aniden değişebilir. Beklemediğiniz kişilerden yardım ve iyilik görebilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU Bugün finansal hareketlilik artıyor. Harcamalar yapabilir ve ek kazançlar sağlayabilirsiniz. İlişkilerde ise sessiz mesafeleşmeler veya anlaşılamama hali ortaya çıkabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün sınavlar, mülakatlar ve toplantılar gündemde olabilir. Seyahat ve yolculuklara dair tasarılar ve araştırmalar içinde olabilirsiniz. Geleceğinize her zamankinden fazla önem verebilir ve daha fazla geleceğe odaklanabilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün finansal karmaşalara ve karışıklıklara dikkat edin. Hesaplarınızı, değerli eşyanızı ve cüzdanınızı daha iyi koruyun. Bazı can sıkıcı durumlardan duygusal mesafeniz sayesinde kendinizi koruyabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün yaşama dair hedeflerinize daha fazla önem verebilirsiniz. Ebeveynler gün içinde kararlarınızda ve adımlarınızda etkili olabilir. Aileniz için fedakarlık yapabilir, anlık durumlardan daha hızlı etkilenebilirsiniz.



