2. Karia Bisiklet Turu

Muğla'da, Karia Derneğince bu yıl ikincisi düzenlenen Karia Bisiklet Turu, Ekincik Koyu-Köyceğiz etabıyla sona erdi.

Karia coğrafyasındaki az bilinen antik kentleri tanıtma ve alternatif turizme katkı sağlama amacıyla düzenlenen etkinliğe 15 ilden 75 bisiklet tutkunu katıldı.

Organizasyonun son gününde bisikletliler, Ekincik Koyu-Köyceğiz etabında pedal çevirdi.

Karia Derneği Başkanı Turan Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirmek istedikleri tur sayesinde alternatif turizme katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Önemli bir etkinliğe imza attıklarını belirten Bulut, "Karia coğrafyasında bulunan Göcek'ten başlayan ve Sarsala Koyu, Sarıgerme, Dalyan ve Köyceğiz'i kapsayan rotada 15 ilden gelen misafirlerimizle 5 gün boyunca pedal çevirdik. Sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz etkinliğin amacına ulaştığına inanıyorum." dedi.

Tur kapsamında şehir merkezlerini de rotaya dahil ederek bölge ekonomisine katkı sağladıklarını anlatan Bulut, bölge tanıtımı ve turizm sezonunu uzatmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

