HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2 kişinin boğazını falçatayla kesen sanığa 30 yıl hapis talebi! Sebebi pes dedirtti

2 kişinin boğazını falçatayla kesen sanığa 30 yıl hapis talebi! Sebebi pes dedirtti

28.09.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, denize karpuz kabuğu attıkları için Atilla A. (25) ve Özcan G.'nin (30) boğazını falçatayla kesip ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Bekir Sunar (30) hakkında hazırlanan iddianame, kabul edildi. Sunar için 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıldan 30 yıl hapis istendi.

2 kişinin boğazını falçatayla kesen sanığa 30 yıl hapis talebi! Sebebi pes dedirtti

Olay, 27 Haziran'da, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki plajda meydana geldi. Atilla A. ile Özcan G., bir süre denizde yüzdükten sonra kıyıda karpuz keserek, yemeye başladı. İkilinin yanına gelen Bekir Sunar, karpuz kabuklarını denize attıkları iddiasıyla Atilla A. ve Özcan G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sunar, üzerindeki falçata ile iki arkadaşı boğazlarını keserek ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki arkadaş, yakındaki özel hastaneye kaldırılırken, Sunar ise polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Bekir Sunar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

98bd2cd31e75a2176bbc895cf3c9d821

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Bekir Sunar'ın, Atilla A. ve Özcan G.'nin boğazını keserek, ağır yaraladığına dikkat çekilerek, "Her iki müşteki şüphelilerin boğaz kısmında 8-15 cm uzunluğunda, 3-5 cm derinliğinde kesi oluşmuştur. Boğazları kesilen Atilla A. ile Özcan G. ise Bekir Sunar'a taşla vurup, çenesinden basit tıbbi müdahale ile giderilir şekilde yaralamışlardır. Dosyaya yansıyan raporlara göre, şüpheli müştekilerin boğaz kısmından derin ve uzunca kesi oluştuğu, dolayısıyla öldürücü bölge olarak boğazın seçilmiş olması, yapılan darbenin niteliği ve şüphelinin sabıkalı suç geçmişi dikkate alındığında, kasten iki kez öldürmeye teşebbüs suçundan sorumlu tutulması gerekmektedir. Müşteki şüpheliler Atilla A. ve Özcan G. ise falçatalı saldırı karşısında kendilerini savunma amaçlı ve daha fazla darbeye maruz kalmamak amacıyla yaptıkları eylem meşru müdafaa sınırları kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır" denildi.

851a3c8e52ab39aca67b47c4f7e1be7c

İddianamede, tutuklu sanık Bekir Sunar'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıldan toplam 30 yıl hapsi istendi. Sunar'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeytanın aklına gelmez! Yangın dedektörüne gizli kamera yerleştirip bakıcıyı çırılçıplak kaydetmişŞeytanın aklına gelmez! Yangın dedektörüne gizli kamera yerleştirip bakıcıyı çırılçıplak kaydetmiş
Burası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdilerBurası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdiler
Aylık 99 bin TL maaş! Sosyal medyada gündem olduAylık 99 bin TL maaş! Sosyal medyada gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

Pınar Gültekin’in cinayetinde kan donduran rapor

Pınar Gültekin’in cinayetinde kan donduran rapor

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Danıştay hakimin dolandırıp kızlarına cinsel tacizde bulundu!

Danıştay hakimin dolandırıp kızlarına cinsel tacizde bulundu!

Sosyal medya yıkılıyor! Volkan'dan flaş sözler

Sosyal medya yıkılıyor! Volkan'dan flaş sözler

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama

"Uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama

Yargıtay'dan emsal alkolmetre cezası

Yargıtay'dan emsal alkolmetre cezası

Bekçi, genç kadını kurşun yağmuruna tuttu

Bekçi, genç kadını kurşun yağmuruna tuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.