2 milyon oyu 7 bin 204 polis memuru koruyacak

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü personeli, seçime günler kala seçim güvenliği için bir araya geldi. İl Emniyet Müdürü Osman Ak, toplantıda seçim günü 7 bin 204 polis memurunun görev başında olacağını açıkladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü perosneli, Emniyet Müdürü Osman Ak öncülüğünde seçim güvenliği için toplantı yaptı. Merinos Kültür Merkezi Hüdavendigâr Salonunda yapılan toplantıya emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, komiserler ve polis memurları katıldı. Toplantıdan önce basınla bir araya gelen Emniyet Müdürü Ak, seçim günüyle ilgili rakamlara paylaştı.

Osman Ak seçim güvenliği ile ilgili her sene olduğu gibi bu senede ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını ve tıpkı seçim hazırlık süreci gibi seçim gününün de sorunsuz geçeceğini ifade ederek Bursa’da kullanılacak oy sayısının ve görev yapacak polis memurlarının rakamlarıyla ilgili bilgi verdi.

Ak konuşmasında, "Bursa’da güvenli bir seçim hazırlık sürecini daha tamamlamış olduk. İnşallah seçim günü de önceki seçimler gibi sorunsuz geçecek. Bursa emniyeti olarak gerekli ömlemlerimizi aldık. Bursa’da kurulan 5 bin 820 sandıkta 2 milyon 176 vatandaşımız oy kullanacak. Seçim günü Bursa merkezde 5 bin 607, il genelinde ise 7 bin 204 arkadaşımız görev başında olacak. Öncelikli hedefimiz herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadan bu seçimi tamamlamak. Bunun için kritik noktalarda, yollarda ve sandık başlarında hep beraber görev başında olacağız" dedi.

Ak’ın açıklamalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.



