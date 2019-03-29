HABER

2 milyon oyu 7 bin 204 polis memuru koruyacak

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 15:55 | Son Güncelleme

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü personeli, seçime günler kala seçim güvenliği için bir araya geldi.

2 milyon oyu 7 bin 204 polis memuru koruyacak

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü personeli, seçime günler kala seçim güvenliği için bir araya geldi. İl Emniyet Müdürü Osman Ak, toplantıda seçim günü 7 bin 204 polis memurunun görev başında olacağını açıkladı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü perosneli, Emniyet Müdürü Osman Ak öncülüğünde seçim güvenliği için toplantı yaptı. Merinos Kültür Merkezi Hüdavendigâr Salonunda yapılan toplantıya emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, komiserler ve polis memurları katıldı. Toplantıdan önce basınla bir araya gelen Emniyet Müdürü Ak, seçim günüyle ilgili rakamlara paylaştı.
Osman Ak seçim güvenliği ile ilgili her sene olduğu gibi bu senede ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını ve tıpkı seçim hazırlık süreci gibi seçim gününün de sorunsuz geçeceğini ifade ederek Bursa’da kullanılacak oy sayısının ve görev yapacak polis memurlarının rakamlarıyla ilgili bilgi verdi.
Ak konuşmasında, "Bursa’da güvenli bir seçim hazırlık sürecini daha tamamlamış olduk. İnşallah seçim günü de önceki seçimler gibi sorunsuz geçecek. Bursa emniyeti olarak gerekli ömlemlerimizi aldık. Bursa’da kurulan 5 bin 820 sandıkta 2 milyon 176 vatandaşımız oy kullanacak. Seçim günü Bursa merkezde 5 bin 607, il genelinde ise 7 bin 204 arkadaşımız görev başında olacak. Öncelikli hedefimiz herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadan bu seçimi tamamlamak. Bunun için kritik noktalarda, yollarda ve sandık başlarında hep beraber görev başında olacağız" dedi.
Ak’ın açıklamalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

2 milyon oyu 7 bin 204 polis memuru koruyacak

2 milyon oyu 7 bin 204 polis memuru koruyacak

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Konteyner dolandırıcısı polisten kaçamadıKonteyner dolandırıcısı polisten kaçamadı
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildiIrak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yok böylesi! Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

İzmir'de şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Turizm sezonu öncesi uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Çocuk adam gerçek oldu! Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.