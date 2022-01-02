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2 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2 Ocak 2021 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

02.01.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango ve Şisal iş birliği ile beraber Süper Loto çekilişi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Belli aralıklarla düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Noter eşliğinde yapılan çekilişler, Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Son olarak Süper Loto'da son olarak devreden ikramiye 102.870.759 TL değerinde olmuştu. Peki 2 Ocak 2021 Pazar Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 2 Ocak Süper Loto sonuçları...

2 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2 Ocak 2021 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün için devreden büyük ikramiye 102.870.759 TL değerinde olmuştu. Peki 2 Ocak 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

2 OCAK PAZAR SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam son çekilişi düzenlenecek. Daha önce Perşembe gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte devreden büyük ikramiye 102.870.759 TL olarak belirlenmişti.

Yapılan son çekilişte şanslı numaralar ise 6 ,11 ,33, 35 ,47 ,58 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ve detayları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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