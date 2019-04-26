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2 puan düşük not aldığı için emekli edilen müdür görevine iade edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 17:26 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Bora Ağırtıcı, müdürlük için yapılan Rütbe Terfi Sınavı adı verilen sınavda gerekli olan 85 puandan 2 puan düşük alınca emekliye sevk edildi.

2 puan düşük not aldığı için emekli edilen müdür görevine iade edildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Bora Ağırtıcı, müdürlük için yapılan Rütbe Terfi Sınavı adı verilen sınavda gerekli olan 85 puandan 2 puan düşük alınca emekliye sevk edildi. Dava açıp mesleğe dönen Ağırtıcı, müdür olarak ayrıldığı ilçede müdür yardımcısı olarak göreve başladı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllardır görev yapan, rütbesi 4'üncü sınıf emniyet müdürlüğüne yükseltildikten sonra Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü olan Bora Ağırtıcı, sınavda, müdürlük için gerekli olan 85'ten 2 puan düşük aldı. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, Ağırtıcı'nın rütbesini 4 Haziran 2018 tarihinde emniyet amirine düşürdü. Ağırtıcı, aynı gün emekli edildi.
Kendisine haksızlık yapıldığını düşünen Bora Ağırtıcı, geçen yıl olayı yargıya taşıdı. Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuran Ağırtıcı, yanlışlığın düzeltilmesini ve mağduriyetinin giderilmesini istedi. Ağırtıcı'yı haklı bulan Antalya Bölge İdare Mahkemesi emniyet müdürünü görevine iade etti. 4'üncü sınıf emniyet müdürlüğü rütbesini alan Ağırtıcı, 19 Nisan'da müdür olarak görev yaptığı ilçede, müdür yardımcısı olarak göreve başladı.
Ağırtıcı'ya emeklilik sürecinde ödenen maaşın farkının ise faiziyle verileceği belirtildi.

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