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2. Trump-Kim zirvesine doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 23:10 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, yarın Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yerel saatle 18.30'da baş başa görüşme gerçekleştireceğini açıkladı - Trump ile Kim arasındaki asıl zirve görüşmeleri perşembe günü yapılacak

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmenin yarın Vietnam'ın başkenti Hanoi'de, yerel saatle 18.30'da başlayacağı ve asıl zirve görüşmelerinin perşembe günü gerçekleştirileceği bildirildi.

2. Trump-Kim zirvesine saatler kala Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın zirve programına ilişkin bilgi verildi.

Programa göre, Trump ile Kim arasındaki ilk görüşme yarın yerel saatle 18.30'da (TSİ 14.30) Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki Sofitel Legend Metropole Hotel'de yapılacak.

Yaklaşık 20 dakika sürmesi planlanan baş başa görüşmenin ardından heyetlerin de katılacağı akşam yemeğine geçilecek.

Trump ile Kim arasındaki asıl zirve görüşmelerinin ise yerel saatle perşembe günü sabah gerçekleştirileceği bildirildi.

Beyaz Saray iki liderin perşembe günkü görüşme takviminin detaylarını henüz paylaşmadı.

Trump'ın, Hanoi'de Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong ve Başbakan Nguyen Xuan Phuc ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

Trump son açıklamalarında Kim ile çok başarılı bir zirveye imza atacaklarına inandığını, bununla beraber Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması konusunda acele etmeyeceklerini dile getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Kim Jong Un Kuzey Kore

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