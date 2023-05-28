2. TUR OY VERME SAATLERİ: Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi saatleri kaçta başlar, kaçta biter? YSK oy kullanma saatlerini açıkladı!

Oy kullanma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları da merak edilen konular arasında yerini aldı. Bugün tüm Türkiye genelinde vatandaşlar yeni Cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına giderek oy kullanacaklar. YSK'nın açıkladığı saat aralığına göre oy verme işlemleri saat sabah 08.00'de başlayacak. İşte oy verme saatleri ile ilgili detaylar...

OY VERME İŞLEMİ SAATLERİ KAÇTA BAŞLAR, KAÇTA BİTER?

14 Mayıs'ta düzenlenen ilk tur seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının yeterli oyu (%50+1) alamaması nedeniyle seçim 2. tura kaldı. YSK'nın açıkladığı oy verme saatleri takvimine göre sabah saat 08.00 ila akşam 17.00 saatleri arasında vatandaşlar oy kullanabilecekler.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Bu seçimde milletvekili seçim pusulası olmayacak. Vatandaşlar yalnızca ilk turda %49,52 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ve %44,88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yapacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

KİMLER OY KULLANAMAZ?

Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):