Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Başkanı Doç. Dr. Asiye Kakırman Yıldız, açılış konuşmasında, "Bu sempozyumun iş birliğinde imzası ve onayı olan, görevi başında vefat etmiş olan çok kıymetli hocam Sayın Ahmet Haluk Dursun'u saygıyla, rahmetle anmak istiyorum. Bu yüzden hem biraz buruk, duygusal biraz mutlu ve en çok da umutluyum aslında. Hemen yanı başımızda bazı sıkıntılar yaşanıyor ve o çocukların günlerini kurtarmaya ama bir taraftan da çocuklarımızın yarınlarını var etmeye çalışıyoruz. Bunu kütüphanecilik alanında düşündüğümüzde, 'Elimizi taşın altına koyup biz ne yapabiliriz?' diye baktığımızda aklımıza tek bir çözüm noktası geliyor, çocuk kütüphaneleri. Çünkü çocuk kütüphaneleri bir ülkedeki bütün çocukları ve ailelerini eşit şartlarda kucaklayan, ücretsiz, kamu destekli tek kurum." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Marmara Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen "2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu" başladı.

- "Sempozyum çocukların esenliği için düzenleniyor"

Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye 2023 vizyonu için, okul öncesi eğitim konusundaki çalışmalarını hatırlatan Yıldız, bakanlıkla ortak paydada buluştukları için "Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem" temasını seçtiklerini aktardı.

Yıldız, sempozyumu çocukların esenliği için düzenlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuk kütüphanelerinde okul öncesi dönem için özel bir alan ayırmak, çocukları aileleriyle beraber faydalanabilecekleri faaliyetlerde buluşturmak ve iyi eğitim gören çocuklarla görmeyen çocuklar arasındaki bu farklılığı en aza indirmek gerekiyor. Bu konuda yapabileceğimiz şeyler var ama bunların hiçbiri tek başına olmuyor. Kurumlar ve kişiler arası iş birliği gerekiyor."

- "Nevmekan Selimiye" açılacak

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de çocukların en büyük zenginlik olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin emin ellere bırakılmasının, çocukları geleceğe iyi hazırlamaktan geçtiği değerlendirmesinde bulundu.

Kütüphanelerin en demokratik ortamlar olduğunu belirten Türkmen, şunları söyledi: