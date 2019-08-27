"2. Uluslararası İslami Mimari Mirası Konferansı"

Yıldız Teknik Üniversitesinde doktora eğitimine devam eden Basha, Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da 500 seneye yakın hüküm sürdüğüne dikkati çekerek, "14. ve 15. yüzyıllarda geleneksel Selçuklu ve İslami mimari stilleri ve Osmanlı mimari tasarımı yerel yapı malzemeleri ve yöntemleri ile birleştirildi. Bu dönemde inşa edilen Osmanlı Türk camileri 3 grupta sınıflandırılabilir. Tek kubbeli camiler, çok kubbeli camiler ve 'ters T' planlı camiler. Cami sadece cami olarak tek başına durabilir veya minareli caminin yanı sıra mezar yerleri ve çeşmesi olabilir." dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM) iş birliğiyle FSMVÜ Topkapı Yerleşkesi'nde dün başlayan konferansta, kültür mirasının önemli bir bölümünü oluşturan mimari miras varlıklarının korunması, yönetimi ve geleceğe aktarımı konusunda yürütülen çalışmalar ile sürdürülebilir kentsel gelişim konusunda farklı yaklaşımlar ele alınıyor.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Kosova ve Macaristan'da Osmanlı Devleti'nin erken döneminde inşa edilen camilerin mimari özelliklerini karşılaştıran Basha, Balkanlar'daki camilerin Anadolu'daki camilerle aynı mimari özelliklere sahip olduğunu dile getirdi.

Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarında 20 bine yakın sivil ve dini birçok yapı inşa ettiğini belirten Basha, "Bu yapıların içinde cami, medrese, kervansaray, mezar, kamu binası, Türk hamamı gibi pek çok türde eser bulunuyor. Osmanlı mimari eserlerinin büyük bir kısmı günümüze kadar korunamamıştır. Doğal ve beşeri faktörler, çeşitli savaşlar nedeniyle büyük hasar gördü. Balkanlar'da Osmanlı döneminde yapılan eserlerin birçoğunun yıkıldığı konusunda, bu alanda çalışan akademisyenler hemfikirdir." ifadelerini kullandı.

- "TİKA o bölgelerde çok önemli restorasyon faaliyetleri yürütüyor"

Basha, sempozyumdaki sunumunun ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, iki gün boyunca süren ve iki üniversitenin iş birliğiyle gerçekleşen sempozyumun İslam mimarisini anlamak ve geleceğe yön vermesini sağlamak için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: